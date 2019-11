Westerstede Zufrieden blickt derzeit Nenad Cirkovic, der Trainer der Basketballer der TSG Westerstede, auf die Tabelle der 2. Regionalliga. Nach drei Siegen in Folge – zuletzt beim 76:68 gegen den VfL Rastede – haben sich die Eagles auf dem fünften Tabellenplatz eingenistet. Doch die Ammerländer wollen noch weiter nach oben. Dazu wäre aber ein Auswärtssieg an diesem Samstag um 15 Uhr bei der BSG Bremerhaven Pflicht. Die Gastgeber stehen derzeit auf dem zehnten Rang.

„Wir haben jetzt drei Siege in Folge geholt, daraus würden wir gerne vier machen. Dadurch, dass wir in der Tabelle jetzt einige Plätze nach oben gut gemacht haben, sind wir in einer entspannteren Situation – und das merkt man unserem Spiel auch an“, freut sich TSG-Trainer Nenad Cirkovic über die positive Entwicklung seines Teams. Diese Entwicklung sei aber noch nicht abgeschlossen, betont der Eagles-Coach: „Wir werden erneut das Maximum geben und unser Spiel auf das nächste Level bringen. Nur weil wir jetzt dreimal in Folge gewonnen haben, werden wir es auf dem Court definitiv nicht schleifen lassen.“

Für das Spiel in Bremerhaven erwartet Cirkovic ein Duell auf Augenhöhe. „Bremerhaven und wir sind in einer ähnlichen Situation. Beide Teams haben viele junge Spieler in ihren Reihen, die noch lernen müssen“, betont der TSG-Trainer.

Eines dieser jungen Talente ist Migel Wessel. Der 18-jährige Pointguard gehört zu den besten Werfern der Liga. In der Topscorer-Liste liegt er auf Rang drei. In fünf Partien erzielte er 122 Punkte (24 im Durchschnitt), zudem führt er mit 23 getroffenen Drei-Punkte-Würfen in fünf Partien – mehr als vier getroffene Versuche im Schnitt – die Wertung der Distanzschützen an. „Wir werden sicherlich auf ihn aufpassen. Aber auch er kann das Spiel nicht alleine gewinnen“, sagt Cirkovic.

Von seinem Team erwartet der Eagles-Coach wieder die gleiche Intensität, wie in den vergangenen Wochen: „Wir werden wieder viel Tempo gehen. Zuletzt fehlte uns ein wenig die Konstanz über die gesamte Spielzeit, daran wollen wir jetzt arbeiten.“ Dabei können die Westersteder auf ihren gesamten Kader bauen, da sowohl das NBBL- als auch das ProB-Team aus Oldenburg spielfrei ist. Zudem kehrt Vladimir Langovic zurück ins Team.