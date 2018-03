Westerstede Darf am Sonntag schon gejubelt werden? Im letzten Heimspiel der Regionalliga-Saison wollen die Basketballer der TSG Westerstede auch die letzten Zweifel beseitigen und sich auch rechnerisch den Klassenerhalt sichern. Mit einem Sieg um 14 Uhr gegen Rasta Vechta II wären die Westersteder sicher.

• Spielanalyse

Nenad Cirkovic, der Trainer der Eagles, gibt sich erst einmal gelassen. Druck, den Klassenerhalt schon am Sonntag perfekt zu machen, habe sein Team nicht. „Trotzdem wäre das in eigener Halle schon eine tolle Sache“, sagt der Coach: „Das ist für uns ein wichtiges Spiel unter schwierigen Vorzeichen.“

Da die Oldenburger ProB-Mannschaft am Samstagabend in Gießen ihr Playoff-Hinspiel bestreitet, wird sich wohl am Sonntag erst entscheiden, wie der Kader der Westersteder aussehen wird. In Bahir Karmand erhält Cirkovic auf der Point-Guard-Position wieder eine Alternative mehr. „Jeder, der auf dem Platz stehen wird, wird das Maximum geben. Wir können diese Partie auf jeden Fall gewinnen“, gibt sich Cirkovic selbstbewusst.

Den Schlüssel zum Sieg gegen Vechta sieht der Coach darin, den starken Center Neven Zeravica aus dem Spiel zu nehmen: „Wenn wir ihn kontrollieren, haben wir gute Chancen, das Spiel zu gewinnen.“ Einfach dürfte diese Aufgabe aber nicht werden. Durchschnittlich 18 Punkte erzielte der 2,05 Meter große Rasta-Spieler in seinen 17 Saisonpartien. Dabei dürfen die Eagles aber auch Point Guard Robert Wesley Crawford (19 Punkte im Durchschnitt) nicht aus den Augen lassen.

• Klassenerhalt

Die Westersteder Eagles haben es selbst in der Hand, den Klassenerhalt vorzeitig perfekt zu machen. Gewinnen die Ammerländer ihr Heimspiel am Sonntag gegen Vechta, spielen die Eagles auch in der Saison 2018/2019 in der Regionalliga. Mit einem Sieg würden die Westersteder auf 17 Punkte kommen und hätten bei noch vier ausstehenden Partien, in denen nur acht Punkte möglich sind, ein Polster von neun Zählern auf die Weser Baskets.

• weiter abwarten

Sollten die Ammerländer ihre Partie gegen Vechta verlieren, ändert sich an der Ausgangslage nichts, da die Weser Baskets an diesem Wochenende spielfrei sind. Die Trümpfe halten weiterhin die Eagles in der Hand. Während die Bremer alle vier ausstehenden Partien gewinnen müssten, dürften die Westersteder keinen Sieg mehr holen. Da die Weser Baskets aber noch gegen Tabellenführer Bitterfeld und gegen Rendsburg (Platz drei) spielen, wären vier Siege in Folge für den derzeitigen Tabellenvorletzten eine große Überraschung.