in Auswahl aktiv

Der 17-jährige Ammerländer kam vor vier Jahren zum Volleyballsport. In der Kreisliga-Mannschaft der VSG Ammerland machte er seinen ersten Schritte und fand Spaß an dem Sport: „Am Anfang war es einfach nur ein bisschen spielen. Schnell hat es in der Mannschaft aber richtig Spaß gemacht“, sagt Pundt, der seit zwei Jahren mittlerweile bei der zweiten Mannschaft der VSG in der Oberliga mittrainiert und in der vergangenen Saison dort auch sein Debüt gegeben hat. „Ich hatte viel Glück und die richtigen Trainer“, bleibt der Außenangreifer bescheiden.

Im Jahr 2017 schaffte es Pundt in den Auswahl-Beachvolleyball-Kader Niedersachsen/Bremen, für den er auch in 2018 aktiv war. Sogar zum Bundespokal schafft er es. Im Vorjahr war er bereits bei den Deutschen Beachvolleyball-Meisterschaften der Altersklassen U17 und U18 dabei.