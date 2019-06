Westerstede Ende Juni wird die 10. Stadtolympiade ausgerichtet. Wie sich diese zurzeit größte Breitensportveranstaltung in Westerstede entwickelt hat, soll jetzt in einer Poster-Ausstellung gezeigt werden. Darin wird auch dargestellt, wie nach dem Aufruf „Spiel mit“ innerhalb der Trimmbewegung in den 1980er Jahren Spielfeste auf der Hössen veranstaltet wurden. Bis heute werden Spielideen umgesetzt, die von diesen Aktionen angeregt worden sind.

Der Arbeitskreis Hössenchronik eröffnet die Ausstellung an diesem Donnerstag, 13. Juni, 17.30 Uhr, im Vorraum zur Hössenhalle. Danach sind die Poster ganztägig zugänglich, nach der Stadtolympiade wird die Ausstellung im Rathaus zu sehen sein. Themen sind „Wandel durch die Trimm-Aktion“, „Das neue Spielen“ und „Hössen-Spielfeste 1980 bis 1990“.

Die Stadtolympiade wird am Mittwoch, 26. Juni, um 18 Uhr mit dem Radrennen eröffnet. Treffpunkt ist die Neuenburger Straße in Burgforde. Am Donnerstag, 27. Juni, steht um 17 Uhr das Schießen auf dem Programm, es folgen am Freitag, 28. Juni, der Hössen-Staffel-Lauf und am Samstag, 29. Juni, Tauziehen (9 Uhr), Boßeln (13.30 Uhr) und Staffel-Schwimmen (17 Uhr).

Mehr Infos unter www.stadtolympiade-westerstede.de/