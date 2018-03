Westerstede Wenn die Volleyballer der VSG Ammerland am Sonntag in der Robert-Dannemann-Sporthalle auflaufen, wird es kein Spiel wie jedes andere sein. Zum vorerst letzten Mal bestreiten die Ammerländer ein Heimspiel in der Dritten Liga. Die bereits als Absteiger feststehende VSG empfängt um 16 Uhr den TV Baden.

„Wir hoffen, dass dies kein Abschied von Dauer ist“, sagt VSG-Trainer Torsten Busch vor dem letzten Heimspiel der Saison. Passend dazu hat die VSG einen besonderen Gegner zu Gast. Mit dem TV Baden kommt einer der ewigen Rivalen ins Ammerland. „Da würden wir uns natürlich freuen, wenn noch einmal viele Zuschauer kommen und uns anfeuern“, hofft Busch: „Wir wollen Baden schließlich noch ein bisschen ärgern.“

Für die Gäste geht es weiterhin um den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Im Fernduell mit Tecklenburg dürfen sich Badener kaum einen Satzverlust bei der VSG leisten. Der Tabellendritte kann sich für die 2. Bundesliga qualifizieren, weil das Spitzenduo Lüneburg II und Aligse von ihrem Aufstiegsrecht keinen Gebrauch machen wollen.

„Baden wird sicherlich keine Spieler schonen“, ist sich Busch sicher. Für Extramotivation sollten die vier ehemaligen VSGer sorgen, die nun für den Kontrahenten auflaufen. Coach Busch fordert daher von seinem Team, das am Sonntag wohl zumindest wieder aus neun Spielern bestehen wird, eine gute Mischung aus „Lockerheit und Siegeswillen“.

„Wir wollen vor unseren Fans, die wir in den Heimspielen bisher nicht wirklich verwöhnt haben, noch einmal etwas reißen“, gibt Busch vor. Schließlich gelangen alle drei Saisonsiege der VSG bisher bei Auswärtsfahrten. Ein Heimsieg, und das auch noch gegen den Rivalen aus Baden, wäre für das geschundene VSG-Fan-Herz in dieser Saison sicherlich ein schöner Abschluss.