Westerstede /Erfurt Eine strahlende Bundessiegerin, mehrere Urkunden, Pokale, eine Medaille und drei siegreiche Modellfrisuren: Lena Kühn aus Westerstede ist Siegerin im Leistungswettbewerb des Friseurhandwerks im Bundesentscheid. „Es war total aufregend, bis zur Siegerehrung wussten wir gar nichts“, erzählt die 20-Jährige, die am Sonntag in Erfurt auf der StyleCom Messe am Bundeswettbewerb teilgenommen und die übrigen zehn Finalisten hinter sich gelassen hat. Lena erzählt, dass sie für den Wettbewerb auf der Bühne je einen Damen- und Herrenschnitt plus Stylen und eine Hochsteckfrisur kreieren musste. „Ich war sehr nervös“, verrät sie. Es habe ihr daher gut getan, wenn sie zwischendurch den Blickkontakt zu ihrer Mutter Judith habe aufnehmen können.

„Wir können es noch gar nicht richtig fassen, es ist fantastisch“, strahlt auch Nadine Bruns, Inhaberin des Friseursalons „Haarwerk“ und Ausbilderin von Lena. Sie selbst sei ebenfalls sehr nervös gewesen – „ich konnte gar nicht richtig hinschauen“, obwohl sie das Können und Talent von Lena genau kenne. „Es haben elf Landessiegerinnen teilgenommen und alle waren sehr stark“, so Nadine Bruns. Nach den ersten Durchgängen habe sie schon vermutet, dass Lena im vorderen Bereich liegen müsste.

Bei der Siegerehrung hätten alle elf Friseur-Gesellen auf der Bühne gestanden und seien gelobt worden für ihren Landessieg. „Die Bekanntgabe der Bundessiegerin erfolgte von Platz 11 nach vorne“, beschreibt Lena eine kaum auszuhaltende Spannung. Als nur noch Platz zwei und eins offen waren, sei es noch mal spannender geworden: „Lisa aus Bayern oder Lena aus Niedersachsen“, habe es geheißen. „Da kullerten schon die ersten Tränen bei mir und dann kam: Applaus für die neue Bundessiegerin Lena aus Niedersachsen. Ich musste nach vorne kommen und habe vor Freude geweint“, erzählt Lena am Tag danach schon etwas gefasster.

Sie habe viel geübt, sei in den vergangenen Wochen jeden Mittwochabend nach Osnabrück zu einem erfahrenen Coach aus dem Friseurhandwerk gefahren und hatte sich Hoffnung für ein gutes Mittelfeld gemacht. „Mit einem Sieg habe ich nie gerechnet“, lacht die sympathische Bundessiegerin aus Westerstede.

Auch Nadine Bruns ist mächtig stolz auf diese Leistung. „Lena ist meine erste Auszubildende, wir sind alle sehr glücklich. Das gesamte Team, die Kunden und Freunde haben Lena bestärkt, am Bundesentscheid mitzuwirken“, so die 32-Jährige aus Augustfehn, die seit sechs Jahren mit „Haarwerk“ in Westerstede selbstständig ist. Für sie sei es auch eine hervorragende Wertschätzung für den Beruf des Friseurhandwerks. „Lena hat es sich zugetraut und eine hervorragende Leistung absolviert.“

Als die drei Frauen am Sonntag am späten Abend zurückkehrten, wurden sie bereits erwartet: Die Kolleginnen hatte ein großes Plakat „Deutschlands beste Friseurin“ gestaltet und einen Kranz gebunden. Am morgigen Mittwoch, 13. November, und Donnerstag, 14. November, ist der Salon geschlossen: Auf dem Zeteler Markt wird der Bundessieg gemeinsam gefeiert.