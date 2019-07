Westerstede /Fikensolt Wenn man sich in diesen Tagen auf der ruhigen Reitsportanlage des Ammerländer Reitclubs am Schloßweg umsieht, ist es nur schwer vorstellbar, dass an dieser Stelle in knapp eineinhalb Wochen mehr als 1000 Zuschauer bei spannenden Wettkämpfen mitfiebern werden. Das geschäftige Treiben der Vereinsmitglieder, die sich derzeit auf die Durchführung der Europameisterschaften der ländlichen Vielseitigkeitsreiter vorbereiten, läuft aber bereits seit Monaten auf Hochtouren, um das Großereignis stemmen zu können.

Tickets Reitsportfans können sich bereits im Vorverkauf die Eintrittskarten für die Europameisterschaften der ländlichen Vielseitigkeitsreiter in Westerstede sichern. Der Vorverkauf läuft komplett online auf der Internetseite zur EM ab. Die Tickets für die Wettbewerbe am Freitag, 2. August, und Sonntag, 4. August, kosten jeweils sechs Euro im Vorverkauf. An der Tageskasse kosten die Tickets acht Euro. Am Samstag, 3. August, belaufen sich die Kosten für ein Ticket auf acht Euro im Vorverkauf und zehn Euro an der Tageskasse. An allen drei Wettkampftagen ist der Eintritt für Besucher bis 16 Jahren frei. Ein Ticket für alle Wettkampftage kostet 15 Euro im Vorverkauf, an der Tageskasse 18 Euro. Die Ergebnisse der Prüfungen können im Internet ebenfalls live mitverfolgt werden. Dazu werden alle Ergebnisse zeitnah eingepflegt. https://em2019.ammerlaender-reitclub.de/ www.rechenstelle.de

„Bei so einem internationalen Wettkampf ist natürlich viel Aufwand nötig“, sagt Silke Meyer vom Ammerländer Reitclub: „Bei uns steigt die Spannung natürlich langsam. Vor allem, weil viele Dinge auch erst kurzfristig umzusetzen sind.“ Beim ARC ist man aber guter Dinge, dass man die hohen Auflagen zur Zufriedenheit der Zuschauer und Reiter positiv erfüllen kann. „Es zwar alles weiterhin eng getaktet, aber wenn wir so weiterarbeiten, befinden wir uns gut im Zeitplan“, lobt Silke Meyer.

Vor allem die eigenen Sommerturniere des Vereins hätten viele hilfreiche Erkenntnisse gebracht, betont die ARC-Pressesprecherin: „Die Turnierwochenenden zu haben, war für uns ein großer Vorteil. So konnten wir viel über die Bewässerung des neuen Sandplatzes und die richtigen Zeiten für die Ablaufpläne lernen.“

Die Vorbereitung in Westerstede-Fikensolt beschränken sich jedoch nicht nur auf die Wettkämpfe an sich. Viel beschäftige sich auch mit der Unterbringung der Sportler aus den anderen Nationen. Auch zahlreiche Besucher hätten ihr Kommen bereits angekündigt, weiß Meyer: „Die Teams aus Belgien und den Niederlanden reisen generell mit vielen Zuschauern auf den Campingplätzen an. Wir rechnen teilweise an den einzelnen Tagen mit bis zu 600 Campern. Dafür einen Platz mitten im Geschehen zu finden, ist natürlich eine schwierige Aufgabe.“

Dazu würden dann noch die Besucher aus der Region kommen. „In Ganderkesee, wo die EM vor 14 Jahr zuletzt in Deutschland stattfand, waren an den einzelnen Tagen mehr als 1000 Zuschauer auf dem Gelände dabei. Mit solchen Zahlen rechnen wir auch, auch sowas nur schwierig zu planen ist“, sagt Meyer.

Die ersten Delegationen aus den zwölf Nationen werden bereits am Dienstag, 30. Juli, im Ammerland erwartet. Mehr als 150 Reiter aus den Niederlanden, Belgien, Schweden, Frankreich, Großbritannien, Irland, Österreich, Schweiz, Italien, Polen und Ungarn, sowie die deutschen Reiter werden sich den traditionellen Disziplinen Dressur, Springen und der Geländeprüfung in einer CCI3* (S)-Prüfung stellen. Am Donnerstag, 1. August, stellen sich die Reiter der Mannschaftsdressur, der Freitag steht im Zeichen der Einzeldressur, bevor es am dritten Wettkampftag in die Geländeprüfung geht. Am Sonntag steht das Springen auf dem Plan.