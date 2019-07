Schärpe für siebens

Für ihre guten Leistungen beim Bundeswettkampf um die Goldene Schärpe wurde Tida Siebens vom Ammerländer Reitclub nun auch noch vor den heimischen Zuschauern beim Vielseitigkeitsturnier in Fikensolt geehrt.

Im saarländischen Überherrn konnte sich die Zwölfjährige gleich zwei Medaillen umhängen. Die junge Vielseitigkeitsreiter des ARC musste dabei fünf Teilprüfungen absolvieren. Am Ende sicherte sich Siebens auf Cherry Liess in der Pferde-Klasse den Titel in der zweiten Abteilung. Mit der Mannschaft des Teams Weser-Ems landete das junge Talent auf Rang zwei.

In Fikensolt sattelte Tida Siebens ebenfalls. Beim Derby belegte die ARC-Starterin auf Cherry Liess den vierten Platz. Sie absolvierte den Parcours in 43,62 Sekunden mit vier Fehlerpunkten.