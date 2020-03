Westerstede Welche Richtlinien gibt es zum Thema Sportplatzbau? Wo können Förderungen beantragt werden? All das soll geklärt werden in einem Qualifix-Lehrgang des Kreissportbundes Ammerland am Mittwoch, 11. März, in Westerstede im Hössensportzentrum an der Jahnallee. Beginn ist um 18 Uhr.

In einem zweistündigen Lehrgang erhalten die Teilnehmer Einblick in die neuen Richtlinien für den Sportstättenbau unter der fachkundigen Leitung von Wilhelm Funk.

Vereine mit eigenen Sportstätten oder langfristig gepachteten Anlagen können bei Umbau-, Instandsetzungs- oder Erweiterungsmaßnahmen Mittel aus dem Förderprogramm „Sportstättenbau“ beantragen. Tipps und Hinweise rund um die Baumaßnahmen im Verein runden das Seminar ab und geben hilfreiche Informationen für die Planung von Modernisierungs- und Sanierungsprojekten im Verein.

Da dieses ein sehr kom­plexes und umfangreiches Fachgebiet ist, sollten jeweils die zuständigen Vereinsvertreter für den Sportstättenbau teilnehmen. Dieses Seminar ist Voraussetzung für die Förderung von Projekten.

Anmeldungen an Ties Plate unter Telefon 0 44 88/84 09 89 oder über die Homepage des KSB Ammerland: www.ksb-ammerland.de – dort ist auch ein Online-Formular hinterlegt. Die Kosten betragen 15 Euro inklusive Unterlagen und Verpflegung.