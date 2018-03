Westerstede /Friedrichsfehn Beim ersten großen Leistungstest in 2018, der Deutschen Meisterschaft der Senioren in der Halle, zeigten auch die Ammerländer Leichtathleten in Erfurt wieder gute Leistungen. Heiner Lüers von der TSG Westerstede gewann Gold und Silber. Jens Beintken vom SV Friedrichsfehn zeigte sich mit seinen Leistungen nach langer Verletzungspause zufrieden.

Beintken hatte sich im Herbst eine hartnäckige Entzündung der Achillessehne zugezogen und konnte erst ein paar Wochen vor dem Wettkampf wieder mit dem Training beginnen. Dennoch reiste er nach Erfurt, um seinen Titel im Weitsprung zu verteidigen. Gleich fünf Versuche gingen über sechs Meter. Bei seinem weitesten Sprung, 6,17 Meter, fehlte dem Friedrichsfehner am Ende nur ein Zentimeter, um Platz drei zu erreichen. Beim 60-Meter-Sprint bedeuteten 7,64 Sekunden den siebten Platz in der Endwertung. „Nach der langen Verletzungspause bin ich mit den Ergebnissen zufrieden“, fasste Beintken zusammen.

Noch besser lief es für Lüers, der erstmals in der Altersklasse M60 startete. Seine 5,27 Meter waren der Bestwert beim Weitsprung. „Es freut mich besonders, dass ich jetzt auch meinen ersten Deutschen Meistertitel in der Halle gewinnen konnte“, sagte Lüers mit einem Lachen. Nach dem Wettbewerb hatte Lüers noch Gelegenheit zu einer kurzen Fachsimpelei mit der ehemaligen Olympiasiegerin im Weitsprung, Heike Drechsler, die dem Kampfrichterteam im Weitsprung angehörte.

Gut schnitt Lüers auch beim Hürdensprint über die 60 Meter ab. Der Westersteder musste sich zwar dem alten und neuen Deutschen Meister Wolfgang Richter vom TSV Bayer 04 Leverkusen geschlagen geben (9,46 Sekunden). Seine 9,73 Sekunden waren aber die zweitschnellste Zeit und brachten dem Ammerländer Routinier die Silbermedaille ein.

Wenig zufrieden war Lüers jedoch mit dem 200-Meter-Lauf. Ins Ziel kam der Westersteder zwar als Zweiter. Er hatte aber kurz hinter der zweiten Kurve die innere Bahnmarkierung betreten und wurde somit disqualifiziert. „Das war schon ärgerlich, weil ich eine sehr gute Zeit gelaufen bin“, sagte Lüers: „Insgesamt überstrahlen die beiden Medaillengewinne aber den Ärger über die Disqualifikation.“