Oldenburg

Ärger Um Gebäude In Oldenburg Muss das Staatsarchiv so schmutzig sein?

Das Archiv steht an exponierter Stelle am Eingang zur Innenstadt – und verärgert viele Betrachter durch eine verdreckte Fassade. Abgeordnete machen sich für eine Säuberung stark. Doch eine Sanierung ist vorerst nicht in Sicht.