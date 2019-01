Westerstede Zwei Jahre ist es nun her, dass sich Pascal Schäfer mit aller Kraft gegen die Lethargie stemmte, die von ihm Besitz ergriffen hatte. „Ich war zwar schon seit meiner Kindheit übergewichtig“, erzählt der 31-Jährige, „aber am Ende konnte ich mich irgendwie überhaupt nicht mehr motivieren, war lustlos und andauernd müde“. 117 Kilogramm brachte er Ende 2016 auf die Waage, bei einer Körpergröße von 1,86 Meter. Mit einem Body-Mass-Index (BMI) von 33,8 schrammte er nur knapp am Adipositas-Grad 2 vorbei.

Heute, zwei Jahre später, sind 32 Kilo runter. Seinen Neujahrs-Vorsatz von damals hat er seitdem konsequent verfolgt. „Es waren schon mal 36 Kilo weg, aber das war mir zu dünn“, blickt Pascal Schäfer zurück. Mit einem BMI von 24,6 ist er heute normalgewichtig und topfit – dank des Laufsports, der zu seiner Leidenschaft wurde. Wenn der Westersteder heute in den Spiegel schaut, erkennt er sein „Ich“ von früher nicht wieder.

Schokolade, Eis und Nudeln statt Gemüse und Obst

„Diese abwertenden Blicke von anderen, die man spürt, waren das Schlimmste“, beschreibt der Baumarkt-Angestellte sein Leben von einst. „Wenn ich Leute kennenlernte, fiel der erste Blick immer direkt auf meinen Bauch.“ Die Gründe für seine Leibesfülle sind Pascal Schäfer durchaus bewusst: „Ich habe fettig und schwer gegessen, Gemüse durch Nudeln ersetzt, Obst durch Schokolade und Eis.“ 4000 Kalorien waren es am Tag. Sein normaler Grundumsatz liegt bei der Hälfte.

„Ich habe eines Tages festgestellt, dass nur ich etwas ändern kann“, sagt Schäfer.“Ich wollte mehr Lebensqualität.“ Sein erster Schritt: Das Herunterladen einer Kalorienzähler-App. Schritt 2: das Setzen eines Kalorienziels: 1850. Erst im nächsten Schritt dachte er darüber nach, welche Sportart zu ihm passen könnte. Früher hatte er Fußball gespielt, doch jetzt, so auseinandergegangen, ungelenkig und unsportlich, war daran nicht mehr zu denken. „Dann kam mir die Idee mit dem Laufen“, erinnert sich Schäfer, der heute in Garrel wohnt, „also habe ich es einfach mal probiert“. Es gefiel ihm, brachte ihn aber auch schnell an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit – und das schon nach einem Kilometer. „Die ersten zwei Wochen waren schwer, weil ja noch die Ernährungsumstellung dazu kam“, beschreibt er die ersten Schritte in sein schlankes zweites Leben, „doch ab der dritten Woche wurde es besser“. Nach vier Wochen waren die ersten fünf Kilo weg, und er war in der Lage, zwei Kilometer am Stück zu laufen. „Das hat mich richtig motiviert.“

„Ich trage keinen Frust mehr in mir“

14 Monate dauerte es, bis Pascal Schäfer sein Wohlfühlgewicht erreichte und in denen sich auch sonst viel in seinem Leben veränderte: „Die Leute schauen mir direkt ins Gesicht. Ich bin viel offener und selbstbewusster geworden und trage nicht mehr diesen riesigen Frust in mir.“

Inzwischen sind Laufdistanzen von bis zu 20 Kilometern kein Problem für ihn. Zwischen 5.30 und 6.30 Minuten benötigt er pro Kilometer – je nach Strecke. Doch er will mehr: „Der New-York-Marathon ist ein Traum von mir, aber zuerst möchte ich 2019 am Oldenburger Stadtmarathon teilnehmen.“ Der Trainingsplan steht bereits.

Das Gewicht halten

Sechs Paar Laufschuhe verschleißt Pascal Schäfer im Jahr, während er eifrig versucht, seine eigenen Bestzeiten zu unterbieten. Die größte Motivation sind jedoch die alten Fotos von einst, auf denen er noch dick ist. „Jetzt ist meine schwierigste Disziplin, das Gewicht zu halten“, weiß er.

Vielleicht sucht Pascal Schäfer auch deshalb nach immer neuen, größeren Herausforderungen. Sein größter Traum nämlich hat es wirklich in sich: „Eines Tages“, sagt er, „möchte ich oben auf dem Mount Everest stehen.“