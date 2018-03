Westerstede /Madrid Zwar konnte Leichtathlet Heiner Lüers in diesem Jahr kein Edelmetall bei den Hallen-Europameisterschaften der Senioren in Madrid gewinnen. Mit seinen Leistungen war der Starter der TSG Westerstede aber zufrieden. „Ich konnte alle meine persönlichen Ziele verwirklichen“, zog Lüers ein positives Fazit.

In der spanischen Hauptstadt gingen mehr als 3000 Athleten aus 45 Nationen in den verschiedenen Altersklassen ab 35 Jahren an den Start. Der Ammerländer musste aufgrund der internationalen Statuten noch einmal in der AK 55 starten, obwohl er auf nationaler Ebene bereits in der AK 60 aktiv sein kann. „In der jüngeren Altersklasse hängen die Medaillen durch nachrückende jüngere Athleten doch etwas höher“, sagt Lüers.

In den Einzeldisziplinen erreichte der Westersteder gute Platzierungen. Beim Weitsprung steigerte Lüers seine Leistungen von den Deutschen Meisterschaften auf 5,40 Meter, was am Ende Platz acht bedeutete. Über die 60-Meter-Hürden-Distanz wurden seine 9,86 Sekunden mit Platz sieben belohnt. Beim 200-Meter-Lauf scheiterte der Routinier mit 26,58 Sekunden im Halbfinale (Rang neun).

Am letzten Wettkampftag gab Lüers den Schlussläufer in der deutschen 4x200-Meter-Staffel. Gemeinsam mit Wolfgang Knabe (OSC Damme), Thorsten Poschwatta (VfV Spandau) und Wolfgang Richter (Bayer 04 Leverkusen) verpasste Lüers die Bronzemedaille nur knapp. Das deutsche Quartett absolvierte die Strecke in 1:44,15 Minuten, Italien gewann Bronze in 1:43,38 Minuten. „Wir hatten schon auf eine Medaille gehofft. Aber an diesem Tag waren die anderen Nationen einfach besser“, gratulierte Lüers den drei schnelleren Teams.

Neben den Wettkämpfen nutzte der Ammerländer die Zeit, um sich die spanische Metropole anzusehen. Besonders beeindruckt war er vom Stadion Santiago Bernabeu, wo die Fußballer von Real Madrid ihre Heimspiele austragen.