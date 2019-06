Westerstede Radeln für den guten Zweck – dass das auch bei hochsommerlichen Temperaturen drin ist, haben jetzt 550 Radfahrer anlässlich der Muskeltour in der Stadt Westerstede bewiesen. Sie alle kamen bei herrlichem Sonnenschein zur Grünen Straße, um an der Benefiz-Radveranstaltung für die Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke (DGM) teilzunehmen.

So flossen die acht Euro Startgeld pro Radler in den Spendentopf sowie viele weitere Münzen, bevor um 10 Uhr der erste Startschuss fiel. Diesen schoss Bürgermeister Klaus Groß ab, dann ging es Schlag auf Schlag: Nach den ambitionierten Rennradfahrern, die sich auf die 120 Kilometer weite Strecke begaben, folgten die Teilnehmer der 75-Kilometer-Tour sowie der 49-Kilometer-Tour, bei der es eher gemütlich zuging. Moderiert wurde die Veranstaltung von Ines Klemmer, der früheren Queen of the World.

