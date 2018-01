Westerstede Was für Ammerländer ein vertrauter Anblick ist, darüber staunen viele Touristen und vor allem fachkundige Fremde. „Wir haben hier eine besonders abwechslungsreiche Landschaft, die auf kleinstem Raum Pflanzen unterschiedliche Bedingungen bietet. Es ist eine Parallelrinnen-Landschaft, die sich wellenförmig ausbreitet“, erklärt Hilke Hinrichs, Allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters. Wer beispielsweise in Westerstede vom Hochkamp über den Ringelmannsdamm komme und die tiefer gelegene Niederung der Großen Süderbäke durchquere, merke dann wieder den leichten Aufstieg zum Fikensolter Esch. Das seien immerhin knapp vier Meter Unterschied. Auch optisch hat das Ammerland für Naturfans eine Menge zu bieten: Wallhecken, Alleen, Burgplätze, Niederungen und nicht zuletzt auch Bauerngärten.

Nähere Einblicke in Elemente der Parklandschaft, deren Entstehung und Entwicklung soll ein neues Landschaftsinformationszentrum bieten, das auf dem Westersteder Jaspershof entstehen soll. Die Weichen für die Projektrealisierung sind gestellt. Wie es aus dem Rathaus heißt, fließen aus dem Leader-Förderprogramm 50 Prozent der Kosten. Damit erhält das Projekt die Maximalförderung in Höhe von 200 000 Euro€, die für öffentliche Träger gewährt wird. Weitere 200 000 €Euro hat die Lokale Aktionsgruppe LAG Parklandschaft Ammerland aus dem Zusatztopf für kommunale Mittel gewährt, um das überregionale Konzept „Zusammerland“ zu unterstützen.

Das Geld wird zunächst einmal für den Ersatzbau der Wagenremise beim Jaspershof benötigt. Hier soll das Informationszentrum mit Büro, Seminarraum und Lehrküche sowie Ausstellungsflächen entstehen. „Es soll auch ein Treffpunkt zum Wissens- und Meinungsaustausch werden, eine Plattform für den grünen Bereich, bei der beispielsweise Landwirte und Baumschulisten mit Naturschützern ins Gespräch kommen und vielleicht auch Lösungen für Probleme finden“, hofft Hinrichs. Der Hof soll für ehrenamtliche Gruppen ein Anlaufpunkt sein. So könnten die Imker das Gelände nutzen, um über Bienen und ihre Nähr-Pflanzen informieren. Auf Tafeln sollen die verschiedenen Landschaftsformen und Besonderheiten erklärt werden. Neben einem Rundgang durch das Außengelände des Hofes sollen die Besucher auch ermuntert werden, andere landschaftliche Attraktionen zu besuchen wie das Moor, den Rasteder Geestrand oder das Zwischenahner Meer. Auch eine Zusammenarbeit mit Hochschulen sei geplant.

Für Wilfried Pistoor, Vorsitzender der Jaspers-Hochkamp-Stiftung, sind die Pläne eine gute Gelegenheit, den Jaspers-Hof noch bekannter zu machen. „Hier hat sich nach und nach ja schon viel entwickelt. Auch für Veranstaltungen soll der Hof weiter genutzt werden. Die Räume sind geeignet für eine Vielzahl von Aktivitäten.“

Mit der Baumaßnahme soll in der zweiten Jahreshälfte 2018 begonnen werden. Den Abriss der alten, rund 300 Quadratmeter große Wagenremise sieht die Interessengemeinschaft Bauernhaus im Ammerland indes kritisch. Die Remise sei Teil des Ensembles, auch wenn die architektonische Qualität nicht an die der Gutsgebäude heranreiche. Es könne nicht angehen, dass nur noch denkmalpflegerische Rosinen beziehungslos in einer total veränderten Umgebung zurückblieben, warnt Manfred Meins (Rastede) vor dem Abriss und bittet Rat und Verwaltung, diesen Schritt noch einmal zu überdenken. Die historische Remise sollte für die Nachwelt erhalten bleiben.

Nach Auskunft der Stadt sei das Nebengebäude jedoch von einer sehr schlechten Bausubstanz und deshalb nicht mehr zu retten. Es sei über die Jahre hinweg stetig verändert worden und stehe nicht unter Denkmalschutz. Bei dem Neubau solle zudem die historische Fassade optisch nachempfunden werden, versicherte Hilke Hinrichs.