Neuer Vertrag für Cirkovic

Westerstede Eine nicht ganz einfache Saisonpause erlebte der Basketball-Headcoach der TSG Westerstede, Nenad Cirkovic. Der 49-jährige Serbe hat im Juni seinen Vertrag bei den Westerstedern für die kommende Saison verlängert und geht damit in seine vierte Spielzeit als TSG-Headcoach in der 2. Regionalliga. Auch im Jugendbereich wird er weiterhin tätig sein.

Trotzdem stehen für ihn einige Veränderungen an. Anders als in den drei Jahren zuvor, erhält Cirkovic in diesem Jahr keine Vollzeitstelle als Basketballcoach bei den Eagles. Für die kommende Saison gilt sein Job als Basketballtrainer als Nebenbeschäftigung. Der diplomierte Trainer wird somit auch außerhalb der Basketballwelt beruflich tätig sein.

„Durch die gegebenen Umstände der Corona-Pandemie sind viele Dinge ungewiss. Aber ich bin froh, dass wir im Verein trotzdem eine Lösung gefunden haben. Ich freue mich jetzt auf eine hoffentlich halbwegs normale Saison“, hofft Cirkovic.

Aufgrund der beruflichen Ungewissheiten und der anhaltenden Corona-Pandemie reiste der TSG-Coach in diesem Sommer auch nicht mit seiner Familie in seine serbische Heimat zurück und verbrachte die freie Zeit in Deutschland.