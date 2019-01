Spender werden

Die DKMS wird in Oldenburg vertreten durch Heinrich Schrand. Er bietet nach Anmeldung eine Sprechstunde im Pius-Hospital an. Zu erreichen ist er unter Telefon 229 13 41, Telefon 0160 / 213 85 19 oder per E-Mail an heinrich.schrand@pius-hospital.de

Typisierungs-Sets können auch übers das Internet angefordert werden unter

Der Verein Leukin unterstützt ehrenamtlich die Arbeit der DKMS. Er betreibt seit Januar einen Stützpunkt in der Zahnarztpraxis Matz, Alexanderstraße 324, Telefon 68 10 54.

www.dkms.de

www.leukin.net