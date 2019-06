Olympia auf der Zielgeraden

Westerstede Noch bis Sonntag treten die 75 Teams der zehnten Westersteder Stadtolympiade gegeneinander an. Insgesamt sechs Wettkämpfe müssen sie bestreiten. Radfahren, Schießen und Laufen haben die Athleten bereits absolviert. Am Samstag, 29. Juni, stehen drei Disziplinen an. Um 9 Uhr beginnt bei der Westersteder Feuerwehr an der Ammerlandallee der Tauziehwettkampf. Weiter geht es um 13.30 Uhr auf dem Hössensportzentrum an der Jahnallee mit der Boßeldisziplin. Zum Abschluss findet um 17 Uhr im Hössenbad das Staffelschwimmen statt.

Die Teams freuen sich bei allen Disziplinen über zahlreiche Zuschauer und anfeuernde Fans. Im Anschluss an den Schwimmwettkampf findet auf der Westersteder Hössensportanlage die Siegerehrung und die Abschlussfeier statt.