Westerstede In Südkorea bereiten sich die Olympiateilnehmer auf ihren Start vor. Weit entfernt, aber doch nah dran ist der Westersteder Dr. Wolfgang Peiffer. Denn unter den Spitzenathleten ist auch sein Neffe Arnd. Der Biathlet nimmt inzwischen an den dritten Olympischen Spielen teil, brachte zuletzt eine Silbermedaille mit nach Hause, und war bei Weltcups und Weltmeisterschaften vorne mit dabei. „Er hat eine beeindruckende Medaillensammlung“, weiß sein Onkel, der zu den großen Fans gehört und auch diesmal kein Rennen verpassen will.

Bei wichtigen Wettkämpfen wie diesen sitzt er mit der Familie oder mit Freunden vor dem Fernseher und fiebert mit. „Biathlon ist ein sehr spannender Sport, bei dem sich jederzeit etwas verschieben kann“, sagt Peiffer. Vor allem beim Schießen werde es spannend. Denn jeder Fehltreffer bedeute Zeitverlust für den Athleten, und daher zähle nicht nur die Laufleistung, sondern auch die Konzentration. Und so sei das Ergebnis trotz des harten Trainings manchmal einfach nur von der Tagesform abhängig, weiß Peiffer.

Auch schlimme Momente hat er durchlitten, als die Kamera im Jahr 2016 einen schweren Unfall des Topathleten festhielt. Arnd Peiffer war mit voller Wucht gegen einen Baum gerutscht und reglos liegen geblieben. Später kam die erlösende Nachricht, dass die Verletzung nicht so schwer, wie befürchtet, war.

Die steile Karriere seines Neffen hat Dr. Wolfgang Peiffer von Anfang an verfolgt. Im Harz, wo die Familie zu Hause ist, absolvierte das damals achtjährige Nachwuchstalent die ersten Trainingseinheiten. Heute wohnt der 30-jährige Spitzenathlet in der Nähe von München. Enge Kontakte gibt es dennoch. Vorigen Sommer hatte der Westersteder die Möglichkeit, die Mannschaftskollegen seines bekannten Verwandten kennenzulernen. Er gehörte wie sie zu den Hochzeitsgästen des Sportlers. „Da herrscht eine nette, kollegiale Stimmung“, freut er sich. Und, wie er gehört hat, gebe es auch nie Vorwürfe, wenn beim Mannschaftswettkampf einer mal patze.

Auch im Ammerland hat der Sportler eine große Fangemeinde, wie Peiffer weiß. „Ich werde ganz oft angesprochen. Manche möchten eine Autogrammkarte“, erzählt der Westersteder, der immer einen Stapel zu Hause liegen hat.

Auch wenn die Peiffers nicht live dabei sein können, wenn der Biathlet im südkoreanischen Pyeongchang an den Start geht, werden sie vermutlich wieder per SMS Kontakt mit dem Olympia-Teilnehmer halten. Und wie stehen die Chancen für eine Medaille? „Bei der Staffel ja, beim Einzelstart hat er starke Konkurrenten. Da kommt es dann darauf an, ob sie daneben schießen“, gibt sich Peiffer zuversichtlich.