Westerstede Internationales Flair versprüht vom 31. Juli bis zum 3. August das Turniergelände des Ammerländer Reitclubs in Fikensolt am Schlossweg: Denn der Ammerländer Verein hat den Zuschlag für die Europameisterschaft der ländlichen Vielseitigkeitsreiter erhalten. Mehr als 150 Reiter aus zwölf Nationen werden sich in Westerstede den traditionellen Disziplinen Dressur, Springen und der Geländeprüfung in einer CCI3*-Prüfung stellen.

„Wir freuen uns riesig, dass wir dieses tolle Turnier ausrichten dürfen“, freut sich Silke Meyer vom Ammerländer RC. Dank des guten Ablaufs des Bundeswettbewerbs um die Goldene Schärpe, der vor zwei Jahren in Westerstede stattfand, rückten die Ammerländer bei der Vergabe der EM weiter in den Fokus. In der Endabstimmung, an der drei drei Vereine teilnahmen, erhielt der ARC den Zuschlag – und der Jubel war riesig. „Auch wenn wir wussten, dass es eine große Herausforderung wird, sind wir stolz, diese EM nun bei uns ausrichten zu dürfen“, freut sich Meyer.

Infos zur EM In Westerstede werden Reiter aus zwölf Nationen erwartet. Um den Preis des Nationen-Championats wetteifern die Reiter aus Belgien, Schweden, den Niederlanden, Frankreich, Großbritannien, Irland, Österreich, Schweiz, Italien, Polen, Ungarn und Deutschland (zwei Teams). Auch die Richter kommen aus den verschiedenen europäischen Ländern. Die Europameisterschaft der ländlichen Vielseitigkeitsreiter wird seit 1953 alle zwei Jahre ausgetragen. Zuletzt fand der traditionsreiche Wettkampf im Jahr 2017 in Belgien statt. 2005 wurde die Meisterschaft zuletzt in Deutschland vom RV Ganderkesee ausgerichtet. Im vorläufigen Programm wird es am Donnerstag, 31. Juli, die Team-Dressur und die 1. Abteilung der Dressur-Einzelreiter geben. Am Freitag stehen noch einmal die die Dressurreiter im Vordergrund. Der Samstag ist für die Geländeprüfung vorgemerkt. Am abschließenden Wettkampftag am Sonntag sollen die Springprüfungen durchgeführt werden. Neben der offiziellen Mannschaftswertung wird es in Westerstede auch eine offene Prüfung für Einzelreiter geben, die die Qualifikationen vorweisen können. Zuschauer sind an allen Wettkampftagen auf dem Turniergelände willkommen.

Bei dieser internationalen Prüfung, dessen Höhepunkt der Geländeritt am Samstag ist, dürfen keine Championatsreiter antreten. Zudem sind nur Vielseitigkeitsreiter der Jahrgänge 2001 und älter zugelassen, die im laufenden oder den vorangegangen Jahren nicht an einer CSIO/CDIO-Prüfung teilgenommen haben.

Wie die Kader der Nationen aussehen, ist noch offen. Das deutsche Trainerduo Roger Böckmann und Roland Harting hat noch bis zum 8. Juli Zeit, um den Kader zu benennen. Pro Team gehen in der Mannschaftswertung sechs Reiter an den Start. Deutschland darf als Gastgeber gleich zwei Teams melden. „Auf der Longlist stehen noch einige Reiter aus der Region und zwei von Ammerländer Reitclub. Wir sind also gespannt, wer es in die Teams schafft“, sagt Silke Meyer.

Bis es allerdings so weit ist und die ersten Dressurwettbewerbe am 1. August beginnen, wartet auf den ARC noch viel Arbeit. Die Dressur- und Springprüfungen werden auf dem neuen Sandplatz stattfinden, die Geländeprüfung auf dem umfassenden Turniergelände. Auch auf Uwe Meyer, den Vorsitzenden des Ammerländer Reitclubs, der gleichzeitig auch als Parcourschef der EM fungieren wird, kommt noch eine Menge Arbeit zu. Schließlich werden aufgrund der unterschiedlichen Leistungsfähigkeiten der Reiter im Mannschaftswettbewerb besonders für die Geländeprüfung viele Variationen benötigt.

Doch auch die logistische Aufarbeitung des Turniers wird eine große Aufgabe für den Verein. „Alleine schon die Unterbringung der Reiter und ihrer Pferde ist eine große Aufgabe“, weiß Silke Meyer, die ihren Verein aber bisher gut im Zeitplan sieht. Im guten Austausch befinden sich die Ammerländer auch mit dem Reitverein Ganderkesee, der die letzte EM auf deutschem Boden im Jahr 2005 ausgerichtet hat.