Westerstede Windig ist es in Norddeutschland häufig genug: Dass dieses Schietwetter auch seine gute Seiten hat, wird am 30. Juni und am 1. Juli in Westerstede bewiesen. Denn dann findet die Deutsche Meisterschaft der Rennradfahrer der Altersklasse U19 in Westerstede statt. Auch Bundesliga-Rennen der Seniorenklassen stehen auf dem Programm, genauso wie die Jedermann-Rennen.

Warum das hochklassige Straßen-Radrennen im Ammerland stattfindet? „Wir wollen bei den Deutschen Meisterschaften optimale Bedingungen im Hinblick auf die Weltmeisterschaften in Innsbruck in diesem Jahr schaffen. Die Strecken dort sind sehr windanfällig, genau wie hier“, erklärt Günter Schnabel, der Vizepräsident des Bundes Deutscher Radfahrer. Also fragte Schnabel bei Berend Meyer aus Westerstede und seinem Team nach, ob die Wettkämpfe der Altersklasse U19 nicht im Ammerland stattfinden könnten. Wenige Wochen später stand der Plan fest.

Also machte sich Meyer mit seinem Streckenplaner Gerhard Sander, der selbst zahlreiche Straßen-Radrennen absolviert hat, auf den Weg, um die Strecken zu testen. Nach, laut Meyer, „gefühlt 2000 Kilometern“ auf dem Rennrad war die Strecke gefunden. Von Westerstede über Ocholt nach Apen sollen die Radfahrer nun im Sommer um die besten Zeiten wetteifern. Start- und Zielpunkt sollen an der Bahnhofsstraße in Westerstede sein. Mit bis zu 300 Radsportlern rechnet das Organisationsteam am Wettkampfwochenende.

Dabei wird der Samstag ganz im Zeichen des Zeitfahrens stehen. Auf die Rennen der Deutschen Meisterschaften der Altersklasse U19 folgen die Zeitfahr-Rennen der Bundesliga in den Seniorenklassen. Auch die Jedermänner können sich in einem eigenen Wettkampf der Uhr stellen. Am Sonntag werden die Sieger in der Bundesliga (Senioren und U19) und bei weiteren freien Straßenrennen ermittelt. Die Streckenlängen reichen dabei von 20 bis 140 Kilometern. Wann die Startlisten für die Jedermann-Rennen freigeschaltet werden, ist noch offen. „Auch für uns ist das noch alles neu.Wir sind aber guter Dinge, dass wir einen tollen Wettkampf auf die Beine stellen werden“, sind sich Meyer und Sander einig.

Doch nicht nur großer Radrennsport wird in Westerstede geboten. Auch eine Premiere wird es geben. Erstmals in der Geschichte der Deutschen Meisterschaften werden alle Renndienstwagen rund um den Wettkampf, unter anderem die Wagen, mit denen die Kommissäre (Schiedsrichter, Rennleitung) das Rennen beaufsichtigen, Elektro-Autos sein. „Das ist eine tolle Werbung für den Wettkampf. Wir wollen damit auch zeigen, dass wir selbst etwas für den Klimaschutz einbringen können“, freut sich Schnabel.