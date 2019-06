Westerstede Vier Tage spannende Wettkämpfe und sportlich faires Miteinander endeten am Samstagabend mit einem Knall: Zum Abschluss der zehnten Auflage der Westersteder Stadtolympiade hatte das Organisationsteam ein Feuerwerk zünden lassen, um die starken Leistungen der 74 teilnehmenden Teams zu honorieren. Zuvor hatten die Sportler am Samstag beim Tauziehen, Boßeln und Schwimmen gewetteifert.

Heiner Lüers aus dem Organisationsteam freute sich über vier extrem harmonische Wettkampftage. „Wir sind sehr zufrieden, wie diszipliniert alle Teams waren. Das hat uns unheimlich dabei geholfen, das größere Teilnehmerfeld ohne größere Vorfälle durch die Wettbewerbe zu bekommen“, lobte Lüers. Gut gefiel ihm erneut die Stimmung auf und neben den Sportstätten. „Wir haben keine Unfälle und nette, freundliche und total entspannte Spiele erlebt“, sagte Lüers.

Ammerländer Sportgeflüster Dabei sein ist alles

Laut wurde es anschließend bei der Siegerehrung auf der Bühne auf der Hössensportanlage. Besonders groß war der Jubel beim Team „die Gesetzeshüter“. Das Polizei-Team konnte nicht nur den Titel in der Mixed-Wertung gewinnen, sondern setzte sich auch in der Gesamtwertung mit 542 von 600 möglichen Punkten durch. Groß war die Freude auch bei den „Wonder Women“ (463 Punkte, Sieger Frauenklasse), den „Chantralies“ (430, Männerklasse) und den Ü50-Fußballern des FSV Westerstede (358, Seniorenklasse).

Mächtig stolz waren auch die Nachwuchstalente aus der polnischen Partnerstadt Pleszew, die sich mit 505 Punkte den Titel in der Jugendklasse und den sechsten Platz in der Gesamtwertung sicherten. „Mit wie viel Inbrunst unsere Gäste bei der Siegerehrung die polnische Nationalhymne mitgesungen haben, hat mich beeindruckt“, lobte Lüers.

Das Team der NWZ hingegen hat bis zur nächsten Stadtolympiade in zwei Jahren noch ordentlich Trainingsbedarf. Am Ende reichte es für die Schreiberlinge bei ihrer Premiere zu Platz 57 in der Gesamtwertung. Beim Laufen am Freitagabend sowie beim Tauziehen und Schwimmen am Samstag konnten die NWZler noch einige Plätze gutmachen. „Wir waren von der Atmosphäre total angetan, alle Athleten haben sich füreinander gefreut. Wir gehen jetzt in ein intensives Trainingslager und greifen in zwei Jahren wieder an“, gibt sich NWZ-Teamkapitän Lars Puchler mit einem Augenzwinkern optimistisch.

Video

Ein Video und weitere Bilder der Stadtolympiade finden Sie online unter www.nwzonline.de Ale Ergebnisse online unter www.stadtolympiade-westerstede.de