Westerstede Vom Schreibtisch an den Schießstand, ins Schwimmbecken, auf die Rennbahn oder Boßelstrecke: Ab diesem Mittwoch, 26. Juni, wollen neben 74 anderen Teams auch acht Olympioniken vom Team der Nordwest-Zeitung die begehrten Medaillen ergattern.

Eingeladen wurden wir vor zwei Jahren. Mit dieser langen Vorbereitungszeit sollten unsere Ergebnisse eigentlich exorbitant gut sein – allerdings hätten wir wohl ein wenig eher mit dem Training beginnen sollen und nicht gerade auf den letzten Drücker. Unser Team hat einige starke Lieblingsdisziplinen, aber auch Schwächen.

Nun wollen wir Sie natürlich nicht weiter auf die Folter spannen. Das NWZ-Team bildet sich aus dem Kapitän Lars Puchler (29), Nathalie Langer (23), Heiner Elsen (30), Tom Ole Theilken (18), Insa Backhaus (48), Tonia Hysky (28), Christian Quapp (44) und Soeke Heykes.

Den Anfang in der Vorstellungsrunde darf natürlich der Kapitän höchstpersönlich machen.

Lars, Sport-Redakteur

Meine Stärken? Mittlerweile das Boßeln. Wer sich jetzt dreieinhalb Jahre das Fachwissen aus Böning-Texten angelesen hat und zusätzlich noch Unterricht vom Landesliga-Meister aus Halsbek bekommt, kriegt das schon hin. Auch wenn ich vor Mittwoch noch nie eine Boßelkugel in der Hand hatte.

Und Schwächen? Ich gehe als Kapitän mit gutem Beispiel voran, daher: Eigentlich keine.  Größte Angst ist, dass die Badehose beim Schwimmwettbewerb nicht mehr passt.

Wir stapeln erst einmal tief, daher ist das Ziel: Nicht den letzten Platz belegen. Da wir aber alle so gewissenhaft trainiert haben, sollte vielleicht auch ein Platz im vorderen Mittelfeld drin sein.

Aufregung gibt es nicht. Schließlich ist das alles doch ein freundschaftlicher Wettbewerb, und der Spaß steht im Vordergrund.

Nathalie, Volontärin

Eine starke Disziplin gibt es nicht. Ich kann von allem ein bisschen. Wenn ich mich entscheiden müsste, dann Laufen und Fahrradfahren, weil ich das in meiner Freizeit auch viel mache.

Vorm Boßeln habe ich am meisten Angst – habe ich erst einmal gemacht. Weitwurf wäre mir lieber.

Heiner, Redakteur

Meine stärkste Disziplin wird, denke ich, das Tauziehen werden. Da kann ich meine ganze Kraft ausleben. Bammel hab ich meisten vor dem Boßeln. Wir wurden zwar vom KBV Halsbek optimal vorbereitet, doch richtig gut zu werfen, ist schon eine Kunst. So gar nicht meins ist die Disziplin Laufen.

Das Ziel? Natürlich sollten wir mit dieser geballten NWZ-Kompetenz unter die Top 10 kommen. Die Aufregung hält sich noch in Grenzen. Ich denke erst kurz vor dem ersten Wettbewerb wird bei mir ganz schön die Pumpe gehen.

Tom Ole, Freier Mitarbeiter im Lokalsport

Meine stärkste Disziplin ist sicher das Laufen. Für mich als Langstreckenläufer sind die 800 Meter sicherlich nicht ideal und eventuell ein wenig zu kurz, doch ich freue mich darauf, auch mal eine andere, kurze Strecke (dazu in der Staffel) in einem Wettkampf zu laufen. Als Triathlet sollten mir aber auch die Disziplinen Radfahren und Schwimmen liegen.

Am meisten Bammel habe ich vor der Disziplin Boßeln. Nachdem wir als Team uns bereits in Aschhausen warm geschossen haben und die Disziplin Tauziehen eher im Mannschaftsverbund entschieden wird, bleibt da nur noch das Boßeln über. Zudem werde ich bei der Stadtolympiade nach der verpassten Trainingseinheit zum ersten Mal seit Jahren wieder eine Boßel-Kugel in der Hand halten.

Bei der Stadtolympiade steht für mich an erster Linie der Spaß im Vordergrund. Fünf der sechs Disziplinen sind im Normalfall eher Individualsportarten. Diese jetzt im Teamverbund zu absolvieren, verspricht einen tollen Wettkampf. Kein sportlicher Vergleich funktioniert für mich aber ohne einen gewissen Ehrgeiz. Vielleicht können wir ja vorne als Team mitspielen.

Die Vorfreude übersteigt in jedem Fall die Aufregung. Als Aper und Westersteder Schüler ist es eigentlich unvorstellbar, in diesem Jahr tatsächlich erst zum ersten Mal bei der Stadtolympiade dabei zu sein. Zudem werden viele Freunde und Bekannte teilnehmen. Ich freue mich auf tolle sportliche Tage und gebe natürlich mein Bestes für das Team NWZ.

Insa, Mediaberaterin

Ich weiß nicht so recht, was meine stärkste Disziplin ist. Ich bin ja eher Ausdauersportlerin – insofern sollte mir der Staffellauf und das Fahrradfahren am ehesten liegen. Aber beim Probeschießen haben wir ja gemerkt, dass ich zumindest schon mal das Schwarze treffen kann.

Schwimmen ist so gar nicht meins – deswegen werde ich daran auch nicht teilnehmen. Selbst eine Schildkröte kommt vor mir noch ins Ziel.

Bei der Stadtolympiade ist das Ziel für mich, dabei zu sein, Spaß zu haben und viele nette Menschen zu treffen.

Aufgeregt bin ich eigentlich nicht so sehr. Beim ersten Halbmarathon war ich definitiv aufgeregter und habe davor kaum noch was essen können. Das wird mir sicherlich bei der Stadtolympiade nicht noch mal passieren.

Tonia, Redakteurin

Meine stärksten Disziplinen sind vermutlich Schießen und Tauziehen, da ich Mitglied im Schützenverein Wechloy bin und außerdem regelmäßig Kraftsport trainiere. Bammel habe ich tatsächlich vor dem Boßeln, was ebenso wie Laufen so gar nicht meine Paradedisziplin ist. Ich kann einfach partout nicht werfen. Mein Ziel ist daher, dabei zu sein und bloß nicht auf dem letzten Platz zu landen. Ein wenig aufgeregt bin ich auch schon.

Christian, Redakteur

Meine stärkste Disziplin ist das Schwimmen, da war ich eigentlich schon immer recht flott, ohne es je ernsthaft betrieben zu haben. Überraschenderweise hat sich im Training herausgestellt, dass ich auch im Schießen ganz gut bin. Etwas Angst habe ich vor dem Radfahren, ich bin noch nie so etwas wie ein Rennen gefahren und hoffe, dass es da keine Zusammenstöße gibt. Im Boßeln liegt meine Schwäche – ich habe vor wenigen Tagen zum ersten Mal im Leben eine Boßel-Kugel in der Hand gehabt und die Koordination von Anlauf und Abwurf ist definitiv nicht meine Stärke.

Mein Ziel? Erstmal natürlich der Spaß mit meinem Team und den anderen Teilnehmern. Aber wenn ich dann am Start bin, will ich auch mein Bestes geben.

Soeke, Volontär

Da sich Soeke aktuell noch im Urlaub befindet und rechtzeitig zum Startschuss wieder da ist, können wir hier noch nichts über unser achtes Mitglied preisgeben. Aber soviel sei gesagt: Möglicherweise handelt es sich ja um unsere Geheimwaffe . . . Höchstwahrscheinlich bereitet er sich gerade ambitioniert auf die Stadtolympiade vor.