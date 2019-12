Westerstede Zur Verleihung der Sportabzeichen trafen sich Ende November viele Westersteder Teilnehmer im FSV-Heim auf der Hössensportanlage. Dort sind in dieser Saison an 25 Terminen und unter guten Bedingungen die sportlichen Leistungen geprüft worden. Wilfried Laichter verlieh als Leiter des Sportabzeichentreffs Urkunden und Abzeichen an mehr als 70 junge und ältere Sportler. Eine relativ geringe Zahl von Kindern und Jugendlichen erklärt sich dadurch, dass beim Schul-Sportabzeichentag des Kreissportbundes, der vom Prüferteam unterstützt wird, schon rund 600 Schülerinnen und Schüler aus Westerstede aktiv waren.

Die Mehrheit der erwachsenen Bewerber in diesem Jahr zählt zu den Wiederholern. Von ihnen waren 30 Prozent bereits mehr als 20-mal dabei. Führend ist in Westerstede Christa Fuhr mit 38 Wiederholungen, Reinhard Mikulla folgt mit 37 Abzeichen bei den Männern. Sie liegen in der gesamten Teilnehmerzahl leicht vor den Frauen. Bemerkenswert ist, dass Dreiviertel aller Sportabzeichen in der anspruchsvollsten Leistungsstufe Gold erreicht wurden. Die Familienurkunde, die es für drei und mehr Sportabzeichen aus zwei Generationen gibt, wurde achtmal vergeben.

Eine Besonderheit in Westerstede ist die Teilnahme von Bundeswehrangehörigen, einige haben schon mehrfach das Angebot des Teams genutzt, so Hartmut Kröncke im Namen des Sportabzeichentreffs. Für diese Kooperation und das Konzept „Tradition in Bewegung“ erreichten die Westersteder im bundesweiten Sparkassenwettbewerb einen dritten Platz. So war jetzt unter anderen die Anschaffung von einheitlichen Jacken möglich, mit denen die ehrenamtlichen Prüfer an diesem Abend belohnt wurden. Als Motivation für alle gab es schließlich noch eine Freikarte für das Hössenbad, wo die Prüfungsleistungen sicher auch im kommenden Jahr wieder mit freundlicher Unterstützung der Schwimmmeister abgelegt werden können.