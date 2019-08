Westerstede Team Deutschland hat den Start in diese Europameisterschaft geschafft. Nicht nur das: sie waren sogar richtig gut. Die fünf Frauen und der eine Mann legten in der Mannschaftsdressur vor und behaupteten am Ende des ersten Wettkampftages die Führung.

Als erste Mannschaft startete das sogenannte „Guinea Pig“-Team der Deutschen auf der Anlage am Schloßweg des Ammerländer Reitclubs – das sind mit Merle Wewer, Antonia von Baath, Marie Zauber, Annika-Frederike Zerulla, Friederike Paradies und Katharina Tietz die sechs Reiterinnen, die zwar beim Nations Cup mitreiten, für die Wertung der Deutschen Equipe jedoch nicht mitzählen.

Einige Mannschaften später ging es dann am Nachmittag aber sprichwörtlich um die Wurst: Heike Jahncke, Melina Rytir, Antje Schöninger, Fritz Ludwig Lübbeke, Katharina Schedel und Aline Stahn ritten ein in das Viereck. Roland Harting stand – genauso schick angezogen wie seine Schützlinge – am Rand des Sandplatzes und gab die Kommandos. Luft anhalten für die deutschen Fans hieß es dann für fünf Minuten und volle Konzentration bei den Sportlern. Dann stand fest: Team Deutschland geht in Führung. Mit 21,50 Minuspunkten setzten die Gasgeber sich vor Belgien (24,20) und Dänemark (27,80) durch.

Das Trainerduo, das neben Harting noch aus Roger Böckmann besteht, war sehr zufrieden. „Ein paar Linien hätten noch perfektioniert werden können“, sagte Harting im Anschluss. Das sei aber Jammern auf hohem Niveau. Auch Böckmann zeigte sich erfreut über den Start in dieses Turnier: „Ihr wart echt super“, beglückwünschte er das Team. „Als sie bei der letzten Grußaufstellung standen, konnte man sehen, dass alle erleichtert waren“, sagt der Coach mit einem Lachen.

Am Freitag geht es um 8.30 Uhr mit den nächsten Startern in der Dressur-Einzelwertung weiter. Als letzter Starter des Tages soll der Belgier Bart Hermans um 18.17 Uhr im Dressur-Viereck starten. Die offene Klasse wird zwischen 12.30 und 14.30 Uhr durchgeführt.