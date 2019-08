Westerstede Mit souveränen Leistungen haben die deutschen Vielseitigkeitsreiter bei der ländlichen Europameisterschaft nach den Einzel-Dressuren Platz eins verteidigt. In Westerstede standen am Freitag gleich drei deutsche Reiter in den Top-Fünf. Das beste Ergebnis des Tages erreichten Katharina Schedel und Carla von Team Deutschland mit 73,56 Prozentpunkten und setzten sich an die Spitze der Einzelwertung. Auf Rang zwei landete der Österreicher Robert Mandl auf Sacre-Coeur (72,73), Dritte wurde Marie Zauber auf Q-Base (Team Deutschland, 71,44).

In der Mannschaftswertung steht die deutsche Mannschaft damit nach zwei von vier Teildisziplinen mit 136,7 Minuspunkten weiterhin an der Spitze. Ärgster Verfolger ist das Teams aus Belgien mit 149,30 Minuspunkten, auf Platz drei hat sich Team Österreich mit 153,90 Minuspunkten vorgearbeitet, bevor es an diesem Samstag mit dem Geländeritt weitergeht. Um 10.30 Uhr starten die ersten Teilnehmer in den anspruchsvollen Parcours.