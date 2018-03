Westerstede So hatten sich die Drittliga-Volleyballer der VSG Ammerland ihr letztes Heimspiel der Saison sicher nicht vorgestellt. Mit einer 0:3 (19:25, 28:25, 15:25)-Niederlage gegen den TV Baden verabschiedeten sich die Ammerländer in Westerstede von ihren Fans.

Trainer Torsten Busch war nach der Partie, die in nur 68 Minuten entschieden worden war, enttäuscht. „Heute hat es an allen Ecken und Enden gefehlt. Baden war das bessere Team. Mich ärgert es aber, dass wir sie nicht so gefordert haben, dass sie zeigen mussten, was sie wirklich können“, sagte der VSG-Trainer.

Schon vor dem ungleichen Duell zwischen dem Absteiger und dem möglichen Aufsteiger zerbrach der Matchplan der Ammerländer. Diagonalangreifer Sönke Meyer war kurzfristig ausgefallen. So rückte Malte Tyedmers, der zuletzt kaum trainieren konnte, stärker in den Fokus. „Das ist einfach eine unglückliche Konstellation. Sönke war in den vergangenen Wochen unser konstantester Angreifer. So waren wir leider viel zu ausrechenbar“, gab Busch zu, ohne Tyedmers dafür die Schuld zu geben.

Denn auch im Mittelblock oder bei eigenen Angaben konnten die Ammerländer kaum punkten. Vor allem gegen den gut aufgelegten Block der Gäste fand das Heimteam über die gesamte Spielzeit kein Mittel. Die Badener hingegen hatten meist leichtes Spiel.

So zogen die Gäste im ersten Satz über 7:13 vorentscheidend auf 11:17 davon. Mit dem ersten Satzball holte sich Baden bei 25:19 den ersten Durchgang. Auch im zweiten Satz waren die Gäste frühzeitig das tonangebende Team. Die VSG lag schnell 2:7 zurück, kam noch einmal auf 14:16 heran, ehe Baden die Intensität erhöhte und den Satz mit 25:18 gewann.

Erst im dritten Satz zeigten die Ammerländer phasenweise, was sie können. 9:4 lagen die Gastgeber in Führung, ehe die Verunsicherung wieder einsetzte. „Selbst bei so einer hohen Führung bringen uns kleine Fehler komplett aus dem Tritt“, ärgerte sich Busch. Bei 10:10 hatte Baden erstmals wieder ausgeglichen, wenig später lagen die Gäste deutlich mit 21:14 in Führung und holten sich schließlich mit 25:15 den glatten 3:0-Auswärtssieg.