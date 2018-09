Westerstede Nach zwei Spielzeiten mit vielen Niederlagen wünscht sich Torsten Busch, der Trainer der Volleyballer der VSG Ammerland, am Sonntag vor allem eine Sache. „Wir wollen dafür sorgen, dass unsere Fans uns endlich einmal wieder in eigener Halle siegen sehen“, sagt Busch mit einem Schmunzeln vor dem Heimdebüt in der Oberliga am Sonntagnachmittag um 16 Uhr. Gegner in der Robert-Dannemann-Sporthalle in Westerstede ist der TSV Buxtehude-Altkloster.

Ein Blick in die Statistik verrät, dass Buschs Schmunzeln eher sarkastischer Natur ist. Denn der letzte Heimsieg der VSG ist auf den 19. November 2016 datiert. Damals setzte sich die VSG in der Dritten Liga mit 3:2 gegen den TuS Bersenbrück durch. In der Folgesaison gelang den Ammerländern nicht ein Heimsieg. Die zwei gewonnenen Spiele wurden in fremder Halle ausgetragen.

Kein Wunder also, dass sich Busch und sein Team einen Heimsieg wünschen. Gegen Buxtehude-Altkloster gehen die Ammerländer zumindest schon einmal als Favorit ins Rennen. „Den Fokus wollen wir klar auf unser eigenes Spiel legen. Denn wenn wir unsere beste Leistung abrufen, muss man uns in dieser Liga erst einmal schlagen“, gibt sich Busch optimistisch.

Er hofft, dass der Auswärtssieg in Vechta aus der Vorwoche seinem Team das nötige Selbstvertrauen gegeben hat, um nun gegen den TSV nachzulegen. „Der Sieg tat uns gut. Jetzt wollen wir aber nachlegen und unser Selbstbewusstsein mit den nächsten drei Punkten weiter stärken“, betont Busch, der auf eine gute Trainingswoche zurückblickt und am Sonntag fast seinen gesamten Kader aufbieten kann. Lediglich Sieko Finke steht aus privaten Gründen nicht zur Verfügung.

Am Sonntag könnte es jedoch nicht nur einen Heimsieg zu feiern geben. Auch die Rückkehr von Arne Immel und Andreas Stammer, die in der Vergangenheit das VSG-Trikot getragen hatten und nun beim TSV Buxtehude-Altkloster aufschlagen, dürfte für das ein oder andere nette Gespräch sorgen.