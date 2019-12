Westerstede Die Volleyballer der VSG Ammerland haben mit dem Tabellenletzten der Regionalliga am Sonntagnachmittag kurzen Prozess gemacht. In Westerstede besiegten die Ammerländer den TSV Buxtehude-Altkloster in knapp einer Stunde mit 3:0 (25:7, 25:15, 25:20).

Da auch die Konkurrenz für die Ammerländer spielte – Hannover verlor 1:3 gegen Braunschweig II, Oldenburg unterlag 1:3 in Osnabrück – sprach Trainer Torsten Busch von einem gelungenen Wochenende. „Wir haben jetzt fünf Punkte Vorsprung auf GfL Hannover. Zudem haben wir heute über weite Strecken eine souveräne Leistung gezeigt und auch in der Deutlichkeit verdient gewonnen“, sagte Busch.

Dass die Partie alles andere als spannend werden würde, machten die Gastgeber bereits im ersten Satz deutlich. Früh setzte sich der Favorit klar ab und gewann den ersten Durchgang mit 25:7. „Wir haben den gegnerischen Libero im ersten Satz richtig rausgeschossen“, sagte Busch mit einem Lachen.

Im zweiten Satz tauschten die Gäste ihren Libero aus, verbesserten sich etwas in der Annahme, fanden aber dennoch keine Mittel gegen die Ammerländer. Nach dem 12:12 brachte eine Aufschlagserie von Sönke Meyer die VSG vorentscheidend mit 16:12 in Führung. Beim 25:14 nutzte Johannes Möller direkt den ersten Satzball.

Auch den dritten Satz bestimmten die Gastgeber nach Belieben. Über 13:5 und 19:10 bauten die Ammerländer den Vorsprung aus. Lediglich in der Endphase leistete sich die VSG einige Unkonzentriertheiten. Der 25:20-Satzgewinn, Möller nutzte den dritten Matchball, geriet aber nicht mehr in Gefahr. „Bengt Jacobs, Julian Laabs und Jannis Jargow haben ihre Einsatzzeiten heute gut genutzt und gezeigt, dass sie auf ihren Positionen gleichwertige Alternativen sind“, freute sich Busch, der zudem den MVP (wertvollster Spieler der Partie) Sönke Meyer, der nicht nur in der Offensive konstant punktete, sondern auch in der Defensive kaum zu überwinden war, hervorhob.