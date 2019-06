Westerstede Heiner Lüers schwelgt gerne in Erinnerungen. „Wir können uns noch gut daran erinnern, wie wir 2003 hier mit der Stadtolympiade in Westerstede mit 33 Teams gestartet sind. Wenn wir die Wettkämpfe heute offiziell zum zehnten Mal eröffnen, schicken wir 75 Teams ins Rennen“, sagte das Mitglied des Olympia-Organisationsteams am Mittwochabend, kurz bevor die sportlichen Wettkämpfe mit dem Radrennen eröffnet wurden.

Drei Tage wird sich diese unglaubliche Stimmung nun in Westerstede entwickeln, prophezeite Lüers, wenn knapp 750 Sportler in fünf weiteren Disziplinen wetteifern werden. Das Olympische Feuer wurde von Christian Reents von den „Eggeloger Giants“ entzündet. Der mehrfache Medaillengewinner ist seit der ersten Olympiade regelmäßiger Teilnehmer. „Wenn hier jung und alt und Dorf und Stadt zusammenkommen, ergibt das einfach die perfekte Mischung“, schwärmte der Routinier.

Begeistert von der tollen Atmosphäre war auch Westerstedes Bürgermeister Klaus Groß. „Wenn die Einlaufmusik erklingt, läuft mir immer noch ein kalter Schauer über den Rücken. Ihr habt hier eine fantastische Veranstaltung auf die Beine gestellt“, lobte der scheidende Bürgermeister, der das Radrennen zum letzten Mal eröffnete. Als Sieger konnte sich Groß aber schon vorab fühlen. Er bekam vom Organisationsteam für sein langjähriges Engagement die erste Goldmedaille der diesjährigen Spiele verliehen.

Einen besonderen Tipp hatte Groß auch für das Team der NWZ parat: „Schreibt bitte auf dem Fahrrad nicht alles mit.“ Trotz dieser Hilfestellung reichte es für das NWZ-Team in 28,12 Minuten nur zu Platz 29 von 34 Teams in der Mixed-Wertung. Dort erreichten „die Wurzelpeter“ in 23,50 Minuten die beste Zeit. Sie wurden nur noch von den „Quietschbeus“ (23,49 Minuten) getoppt, die in der Männerwertung antreten.

