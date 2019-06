Westersteder Sportler treten in die Pedale

Vier Tage lang wird nun in Westerstede in sechs verschiedenen Disziplinen gewetteifert: Am Mittwochabend wurde das olympische Feuer zum Auftakt der freundschaftlichen Wettkämpfe im Radstadion am Wittenheim von Christian Reents entzündet. Bei der zehnten Auflage des Wettbewerbs treten 75 Teams, darunter auch eine Mannschaft aus der polnischen Partnerstadt Pleszew, in den verschiedenen Disziplinen an. Am Mittwochabend stellten sich die Sportler zunächst dem Radrennen. Westerstedes Sportbotschafter Klaus Berster gab den Startschuss für die vier Wertungsläufe. Weiter geht es am Donnerstagabend mit dem Schießwettkampf. BILD: