Wiefelstede Ein spektakuläres Kräftemessen sondergleichen – so lässt sich das 3. Bierkisten-Querstapeln in Wiefelstede am besten beschreiben. Sechs Mannschaften sind am Donnerstagabend auf dem Schützenplatz gegeneinander angetreten. 15 Minuten Zeit blieben jedem Team, bestehend aus fünf Staplern und einem Coach, um so viele Bierkisten wie möglich horizontal aneinanderzureihen. Bereits Anfang der Woche fanden die Vorrunden statt, bevor die besten Teams auf dem bereits gut besuchten Festplatz gegeneinander antreten mussten. Dabei bewiesen sie nicht nur Kraft, sondern auch Ausdauer.

Nachdem die Mannschaft „Die Ungeübten“ bereits kräftig vorgelegt und 50 Kisten gestapelt hatte, schafften die Freiwilligen Feuerwehr Wiefelstede 54 Kisten und das Team „Löwentor“ 56 Kisten. Als siegreiche Männermannschaft ging allerdings das Team der Zimmerei Lück hervor. Die Mannschaft war bereits im Vorfeld der klare Favorit und sicherte sich mit herausragenden 63 gestapelten Kisten den ersten Platz. Als Gewinn gab es ein 50 Liter Fass Bier. Auch die zweitplatzierte Mannschaft ging nicht leer aus. Das Team „Löwentor“ freute sich über ein 30 Liter Fass.

Hier sehen Sie einen Beitrag von 1. Bierkisten-Querstapeln 2017:

Bei den Frauen gingen zwei Mannschaften an den Start. Trotz 43 gestapelten Kisten innerhalb von 15 Minuten konnten sich die „Lagerladies“ nicht gegen den Deutschen Meister durchsetzen. Die „Rosatas“ konnten sich am Donnerstagabend gleich doppelt freuen. Sie errangen nicht nur den ersten Platz, sondern brachen ihren persönlichen Rekord. 56 Kisten stapelten sie, bevor das Gebilde in sich zusammenbrach.

Seit 2017 wird der Bierkisten-Querstapel-Wettbewerb kurz vor dem Wiefelsteder Schützenfest ausgerichtet. Schützenpräsident Andre Koch und sein Vorgänger Dirk Siemen hatten den Wettbewerb bei einer anderen Veranstaltung gesehen und nach Wiefelstede gebracht. „Das Querstapeln ist immer eine richtig tolle Veranstaltung. Wir würden uns freuen, wenn sich noch mehr örtliche Vereine daran beteiligen würden“, sagt Koch.

Das Startgeld in Höhe von zehn Euro möchte der Wiefelsteder Schützenverein übrigens spenden. Es soll in Form von Weihnachtsgeschenken an den Kinderhof Wehde in Zetel gehen.