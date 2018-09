Wiefelstede Seit dem 30. Mai wird Hans-Hermann, genannt „Hannes“, Eilers vermisst. Von dem 55-Jährigen aus Wiefelstede fehlt laut Polizeiangaben weiterhin jede Spur. Derzeit würden die Beamten von der Wasserschutzpolizei aus Emden unterstützt. Das Oldenburger Hafenbecken werde mit einem Sonarboot abgesucht. Hintergrund sind Äußerungen, die Eilers gegenüber Bekannten gemacht haben soll.

Viele der schlimmen Vermutungen haben sich bisher zum Glück nicht bewahrheitet, der Verbleib von Eilers ist jedoch weiterhin ungewiss. Mit Eilers war zunächst auch sein Hund verschwunden und viele haben sich gefragt, wie es dem Tier geht. Zumindest an dieser Stelle gibt es Erfreuliches zu vermelden: „Coca“, wie Eilers seinen Old English Bulldog nannte, ist wohlauf und lebt mit zwei seiner Artgenossen bei einer Frau in Oldenburg.

Die Züchterin, die namentlich nicht genannt werden möchte, hatte sich nach dem Verschwinden von Eilers ebenfalls gefragt, wo Coca ist: „Wir haben eine kleine, familiäre Zucht und kennen die Menschen, wohin wir die Hunde abgeben. Dies ist uns sehr wichtig“, betont sie.

Gemeinsam mit ihrem Partner betreibt sie die Hundezucht, beide sind mit Eilers befreundet: „Hannes war öfters bei uns und der Hundevater gefiel ihm sehr gut. Als unsere Hunde dann am 10. Februar 2017 Welpen bekamen, hat er sich sofort in Coca verliebt“, erinnert sich die Züchterin. Nach acht Wochen war es soweit: Eilers konnte seinen Hund mit zu sich nach Hause nehmen.

Nachdem Eilers verschwand, kam Coca ins Tierheim nach Oldenburg. Als die Züchterin dies erfuhr, bemühte sie sich darum, dass Coca ein neues Zuhause bei jemandem bekommt, der ihn auch wieder abgibt, wenn Eilers wiederkommt. Da alle Hundehalter der Züchterin miteinander vernetzt sind, hat sich schnell eine Frau in Oldenburg gefunden, die bereits einen Hund der gleichen Rasse hat. „Uns ist wichtig, dass es Coca gut geht und dort, wo er jetzt ist, blüht er total auf. Ich bin mir sicher, dass Hannes auch mit dieser Regelung zufrieden wäre“, sagt die Züchterin.