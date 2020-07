Ferienpass In Wiefelstede: Schokospaß, Töpfern und Walderlebnisse

Wiefelstede Der Ferienpass in der Gemeinde Wiefelstede geht in die nächste Runde. Für die folgenden Aktionen können Kinder und Jugendliche im Zeitraum von Sonntag, 2., bis Sonntag, 9. August, angemeldet werden.

• Montag, 17. August

Freundschaftsarmbänder knüpfen 1, 10 bis 12 Uhr, Metjendorf, Am Marktplatz 1, Mehrgenerationenhaus Casa, 8 bis 14 Jahre; Aus Alt mach Neu: Taschengestaltung 2, 14 bis 16 Uhr, Wiefelstede, Am Breeden 7, FreiRaum, 9 bis 16 Jahre; Freundschaftsarmbänder knüpfen 2, 14 bis 16 Uhr, Casa, 8 bis 14 Jahre; Kreative Kalender – Bullet Journal für Anfänger 1, 14 bis 16 Uhr, Casa, 9 bis 12 Jahre.

• Dienstag, 18. August

Schokospaß 3, 13.30 bis 15 Uhr, Casa, 6 bis 9 Jahre; Schreiben mit dem Federkiel, 15 bis 17 Uhr, Gemeindebücherei Wiefelstede, Kirchstraße 10, 8 bis 16 Jahre; Keramikbecher töpfern, 15 bis 18 Uhr, Wiefelstede, Eisenstraße 28, „deine TonArt“, 12 bis 16 Jahre ; Schokospaß 4, 15.30 bis 17 Uhr, Casa, 10 bis 16 Jahre.

• Mittwoch, 19. August

Smoothiepower 1, 9 bis 10.30 Uhr, Wiefelstede, Am Breeden 7, FreiRaum, 9 bis 16 Jahre; Smoothiepower 2, 11.30 bis 13 Uhr, Wiefelstede, Am Breeden 7, FreiRaum, 9 bis 16 Jahre; Freundschaftsarmbänder knüpfen 3, 14 bis 16 Uhr, Metjendorf, Am Marktplatz 1, MGH Casa, 8 bis 14 Jahre; Kreative Kalender – Bullet Journal für Anfänger 2, 14 bis 16 Uhr, Metjendorf, Am Marktplatz 1, MGH Casa, 9 bis 12 Jahre.

• Donnerstag, 20. August

Walderlebnisreise 3, 9 bis 12 Uhr, Bokel, Mansholter Straße, Schutzhütte, 6 bis 10 Jahre; Kreatives aus Salzteig 1, 14 bis 16 Uhr, Metjendorf, Am Marktplatz 1, MGH Casa, 8 – 12 Jahre; Vogelhäuser aus Milchtüten 3, 14 bis 15.30 Uhr, Metjendorf, Am Marktplatz 1, MGH Casa, 8 bis 12 Jahre.

• Freitag, 21. August

Mensch-Ärgere-Dich-Nicht-Turnier, 10 bis 12.15 Uhr, Wiefelstede, Am Breeden 7, FreiRaum, 7 bis 12 Jahre; Anhänger aus Bügelperlen 3, 14 bis 15.30 Uhr, Metjendorf, Am Marktplatz 1, MGH Casa, 7 bis 12 Jahre; Wir mörsern Zaubersalz 2, 14 bis 15.30 Uhr, Wiefelstede, Am Breeden 7, FreiRaum, 8 bis 12 Jahre; Kreatives aus Salzteig 2, 14 bis 16 Uhr, Metjendorf, Am Marktplatz 1, MGH Casa, 8 bis 12 Jahre.

Anmeldungen unter https:\\wiefelstede.feripro.de