Fußball: Fehler-Doppelpack beschert SVE Auftakt nach Maß

Wiefelstede Den Fußballern des SVE Wiefelstede ist mit dem 3:0 (1:0)-Sieg gegen RW Sande in der Kreisliga der Neustart gelungen. Spielerisch gelang dem SVE gegen die sehr robusten und zweikampfstarken Sander aber nicht viel. „Das war ganz schwere Kost. Es war ein ekliges Spiel mit vielen Ballverlusten, das wir nur durch die technischen Fähigkeiten von Jan Fehler und Timon Sylvester gewonnen haben“, betonte SVE-Trainer Mario Anderer.

Fehler brachte Wiefelstede schon in der 5. Minute in Front, als er nach einer Balleroberung an der Mittellinie ein Solo startete und auch Sandes Schlussmann Thorben Kutscher keine Chance ließ. Nach der Pause schob Sande seine Viererkette weiter nach vorne und ermöglichte Wiefelstede so mehr Platz für offensive Aktionen. Die beiden weiteren Tore für Wiefelstede entstanden aber auch durch Einzelaktionen von Fehler (51.) und Sylvester (59.).

„Das war unser erstes Wettkampfspiel seit November. Es wird noch einige Zeit dauern, bis wir wieder im Rhythmus sind. Jetzt freuen wir uns einfach nur, dass wir mit einem Sieg gestartet sind“, meinte Anderer.

Weiter geht es für die Wiefelsteder mit dem ersten Auswärtsspiel der Saison am Sonntag, 13. September. Dann gastiert der SVE um 15 Uhr beim FC FW Zetel.

Tore: 1:0/2:0 Fehler (7./51.), 3:0 Sylvester (59.)