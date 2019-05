Wiefelstede Der Fußball schreibt häufig die schönsten Geschichten. So auch am Samstagnachmittag in Wiefelstede: In der Nachspielzeit der Bezirksliga-Partie des SV Eintracht Wiefelstede nahm der A-Jugendliche Niklas Budde den Ball an, täuschte einen Querpass an und versenkte den Ball aber schließlich doch selbst zum 1:0-Siegtreffer gegen den SV Baris Delmenhorst im Tor. Ehe sich Wolfgang Gerve, der Teammanager der Wiefelsteder, versah, war er auch schon in einer Jubeltraube seiner Spieler verschwunden.

Diese Szene machte deutlich, dass die Partie am Samstag kein gewöhnliches Bezirksliga-Spiel war. Schließlich saß Gerve am Samstag zum letzten Mal nach 37 Jahren als Spielertrainer und später als Teammanager in offizieller Funktion beim SVE Wiefelstede bei einem Heimspiel seines Teams in seinem Klappstuhl am Spielfeldrand. Entsprechend freute sich auch Wiefelstedes Trainer Mario Anderer, dass sich sein Team an diesem besonderen Spieltag für „Wolle“ noch einmal richtig reingehangen hatte. „Die Jungs haben noch einmal alles gegeben, obwohl wir wirklich schon auf der letzten Rille gefahren sind“, sagte Anderer, dessen Team die letzten Minuten des Spiel nach einer gelb-roten Karte gegen Malte Lammers in Unterzahl bestreiten musste.

Im Anschluss wurde auf der Sportanlage am Breeden noch ordentlich gefeiert. Viele Vereinsmitglieder, Fußballkollegen und alte Weggefährten von Gerve waren gekommen, um an der besonderen Feierstunde teilzunehmen. Natürlich wurde auf dem Sportplatz gefeiert. Schließlich habe Gerve hier die meiste Zeit verbracht, scherzte SVE-Vorsitzender Ralf Geerdes bei seiner Begrüßungsrede. „Fußball ohne Wolle wäre in Wiefelstede in dieser Form, wie es ihn heute gibt, nicht denkbar. Besonders für die erste Mannschaft hat er einfach alles geregelt“, lobte Geerdes den Einsatz von Gerve in all den Jahren, seit er 1982 vom FC Rastede als Spielertrainer nach Wiefelstede gewechselt war.

Auch der 68-Jährige, der inmitten der Feierlichkeiten einige Anekdoten zu erzählen wusste, freute sich, dass so viele Leute erschienen waren, um ihn in den „Fußball-Ruhestand“ zu verabschieden. „Ich bedanke mich bei allen, dass ich das hier so lange machen durfte“, sagte Gerve, ehe er einmal tief durchatmen musste und auch ein paar Tränen fielen: „Es war eine schöne Zeit, wir haben hier gemeinsam im Laufe der Jahre vieles bewegt.“

Nachdem es Gerve mit dem Team noch einmal auf Mannschaftsfahrt nach Mallorca geht, freut er sich in Zukunft auf mehr gemeinsame Zeit mit seiner Frau Monika. Aber auch die Wiefelsteder Fußballer dürften ihn hin und wieder zu Gesicht bekommen. „Ich werde euch auch weiterhin beobachten, da könnt ihr euch drauf verlassen“, sagte Gerve mit einem Lachen.