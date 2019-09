Wiefelstede /Neuenkruge „Am letzten Tag der Saison hatten wir noch mal rund 700 Gäste im Bad“, sagt Hendrik Warnken, stellvertretender Betriebsleiter des Wiefelsteder „Swemmbades“.

Hallenbad-Zeiten Montag: 6 bis 10 Uhr, 12.30 bis 16 Uhr und 19 bis 21 Uhr; Dienstag bis Donnerstag: 6 bis 10 Uhr und 14 bis 21 Uhr; Freitag: 6 bis 10 Uhr, 12.30 bis 22 Uhr Samstag: 13.30 bis 18 Uhr; Sonn- und Feiertage: 8 bis 17 Uhr.

Er spricht von einer guten Sommersaison. Aber an den vergangenen Rekordsommer kommen die Besucherzahlen in Wiefelstede und dem kleineren Bad in Neuenkruge nicht heran. In gerade abgelaufenen Freibadzeit zählten die Verantwortlichen 39 226 Besucher in Wiefelstede, in Neuenkruge suchten an den heißen Sommertagen 6896 Menschen Abkühlung. Zum Vergleich: Vergangenes Jahr strömten 44 752 Besucher auf die Anlage an der Straße Alter Damm, also über 5500 Personen mehr. In Neuenkruge wurden im Hitzejahr 8466 Badegäste gezählt, macht für 2019 ein Minus von 1570 Besuchern. „Diese Saison ist mit der im vergangenen Jahr nicht zu vergleichen“, sagt Warnken. Aber man sei zufrieden. Der Badebetrieb sei ohne große Zwischenfälle verlaufen. Der Meister für Bäderbetriebe macht aber auch ein anderes Freizeitverhalten bei den Kindern und Jugendlichen aus. „In meiner Kindheit waren wir doch jeden Tag im Freibad, wenn es schön war“, erinnert sich Warnken.

Jetzt wird auf Winterbetrieb im Hallenbad (ab 15. September) umgestellt. Der Wasserkreislauf wird auf das angrenzenden Bad umgestellt, Filter werden mit frischer Aktivkohle gefüllt und ist in diesen Tagen das große Reinemachen im Hallenbad angesagt.