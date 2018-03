Wiefelstede /Rastede Für die Bezirksliga-Fußballer des SV Eintracht Wiefelstede hat sich die Reise am Sonntag nach Wildeshausen gelohnt. Der FC Rastede wäre wohl lieber zuhause geblieben.

VfL Wildeshausen - SVE Wiefelstede 2:2 (1:0). Dass am Ende ein verdienter Punkt auf dem Konto der Wiefelsteder landete, verdankte das Team seiner großen Moral. „Wir haben uns gut in die Partie hineingekämpft. Der Punkt sollte der Mannschaft wieder Auftrieb geben“, freute sich Marcel Kayser aus dem SVE-Trainerteam. Bereits am Mittwoch steht um 20 Uhr für die Wiefelsteder das nächste Nachholspiel auf eigenem Platz gegen GVO Oldenburg auf dem Programm.

Fußball-Statistik Männer, Bezirksliga Männer, Bezirksliga VfL Wildeshausen - SV Eintracht Wiefelstede 2:2 (1:0) SVE: Miks - Lübben, Stahmer, Lammers, Heibült (80. Oltmanns), Behrens (37. Schneider), Gleba, Sylvester, Röbke, Nguyen, Eiting (63. Janssen) Tore: 1:0 Oberbörsch (3.), 1:1 Sylvester (67.), 2:1 Schütte (75.), 2:2 Oltmanns (88.) Schiedsrichter: Tom Adler, Paul Lange, Justin Seng TuS Obenstrohe - FC Rastede 5:1 (4:1) FC: Henke - Brehmer, von Nethen (46. Al-Qaraghuli), Grimm, Reinken, Schwerdtfeger, Rathmann, Wanger, Ammermann, Splistteser (46. Beriault), Schelling (61. Kramer) Tore: 0:1 Schwerdtfeger (10.), 1:1 Kersting (13.), 2:1 Nattke (42.), 3:1/4:1 Theesfeld (44./45.), 5:1 Zwick (56.) Schiedsrichter: Janek Wolf, Cenk Kara, Jason Seifert Nächste Spieltage: Mittwoch, 28. März, 20 Uhr: SVE Wiefelstede - GVO Oldenburg. Montag, 2. April, 15 Uhr: SVE Wiefelstede - FC RW Sande, VfL Stenum - FC Rastede

Dabei begann die Partie beim Favoriten für die Ammerländer nicht nach Wunsch. Ein Abspielfehler führte bereits in der dritten Minute zum 1:0 für die Wildeshauser durch Jannis Oberbörsch. Danach verpassten es die Gastgeber auf dem tiefen Platz das zweite Tor nachzulegen. So traf Timon Sylvester nach dem Seitenwechsel für die Wiefelsteder zum Ausgleich (67.).

Auch danach blieb die Partie offen, beide Teams setzten größtenteils auf lange Bälle. Einen davon nutzte Thorben Schütte, der nicht gut bewacht wurde, und brachte den Favoriten in der 74. Minute erneut in Führung. Kurz vor dem Abpfiff war es aber der kurz zuvor eingewechselte Christoph Oltmanns, der mit dem Treffer zum 2:2 den einen Punkte für Wiefelstede sicherte.

„Heute kann ich keinen Spieler herausheben. Das Team hat als Mannschaft gut funktioniert und die richtige Einstellung gezeigt“, freute sich Kayser nach zuletzt vier Niederlagen in Folge. Trotz des Punktgewinns haben die Wiefelsteder immer noch sechs Punkte Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze.

TuS Obenstrohe - FC Rastede 5:1. Wie schnell aus einer eigenen 1:0-Führung eine derbe Pleite werden kann, mussten am Sonntag Trainer Jens Wolters und seine Mannschaft miterleben. Nach dem schnellen Tor durch Malte Schwerdtfeger zur 1:0-Führung (10.) der Löwen war es erneut die Schwäche bei Standardsituationen, die die Rasteder auf die Verliererstraße brachten.

„Die Art und Weise, wie wir die Spiele verlieren, gleicht sich leider. Vor allem bei den Standardsituationen ist alles eine Frage der Organisation. Drei Gegentore so schnell hintereinander zu kassieren, darf dir als Bezirksliga-Team nicht passieren“, monierte Wolters nach den Gegentreffern von Jan Nattke (42.) und dem Doppelpack von Janis Theesfeld (44. und 45.) kurz vor der Pause. Zuvor hatte Kilian Kersting die frühe Rasteder Führung in der 13. Minute ausgeglichen.

Nach dem Seitenwechsel hatte Fahad Al-Qaraghuli noch die große Chance, um die Löwen auf 2:4 heranzubringen. Doch er vergab aus guter Position. Danach ließen die Gastgeber aus dem Friesland nicht mehr viel zu. Tom Gerdes Treffer zum 5:1 war in der 56. Minute der Schlusspunkt der Partie.