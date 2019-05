Wiefelstede /Rotenburg Die beiden Wiefelsteder Teams haben es geschafft: Sowohl die „Rosatas“ als auch die „Jungbullen“ holten sich am Sonntag bei der Deutschen Meisterschaft im horizontalen Bierkistenstapeln in Rotenburg (Wümme) den Titel und wurden jeweils Deutscher Meister der Frauen und Männer.

„Wir hätten zwischendurch nicht gedacht, dass wir es noch schaffen“, erklärte am Montagmorgen Jessica Bee­ken von den „Rosatas“. Drei Teams traten bei den Frauen an. Vor allem die „Black Magic Girls“ aus der Samtgemeinde Bothel machten den Wiefel­stederinnen ernsthafte Konkurrenz. „Im ersten Durchgang schafften wir gleich unsere Zielvorgabe: 50 Kisten, die Girls kamen da nur auf 38. Diese wollten einen 2. Durchgang und schafften da ebenfalls 50 Kisten, unsere Kistenreihe brach da bei 42 zusammen“, machte Beeken deutlich, dass dann ein Stechen nötig war – mit jeweils vier statt fünf Teammitgliedern. „Die ,Girls’ kamen auf 31, wir dann auf 34 Kisten, Das war der Sieg“, freute sich Beeken über den Titel ihres Teams, zu dem auch Jennifer Pargmann, Melanie Baxmeyer, Tanja Hegens, Daniela Lübke und Nicole Willms gehören und das nun natürlich 2020 erneut antreten will. „Und die ,Girls’ wollen anlässlich des Schützenfestes zum Wettbewerb nach Wiefelstede kommen“, kündigte Beeken an. Auch in Wiefelstede sind die „Rosatas“ natürlich wieder dabei.

Die „Jungbullen“ mussten am Sonntag gegen immerhin sechs weitere Teams antreten. Gleich im ersten Durchgang legten sie 69 Kisten vor, die Vorjahressieger vom Werkstattclub Scheeßel kamen da nur auf 51 Kisten, berichtete am Montag Jan-Marek Meyer. Im einem zweiten Durchgang setzten die Wiefelsteder mit 72 Kisten ihre neue Rekordmarke, Scheeßel blieb bei knapp unter 60: Wiefelstede wurde damit Meister. Den Titel holten Jan Merken-Schön, Hannes Schön, Julian Büüsker, Lennart von Nida und Jan-Marek Meyer.

Die „Jungbullen“ reisten am Sonntag übrigens gemeinsam mit Fans und Freunden sowie dem Spielmanns- und Fanfarenzug Hahn-Nethen im Bus an – und die Musiker unterstützten die Wiefelsteder Mannschaften zwischen den einzelnen Wettbewerben mit ihren Auftritten.

„Wir habe auch mit unseren Konkurrenten aus Scheeßel darüber gesprochen, ob sie nicht am diesjährigen Wettbewerb in Wiefelstede teilnehmen wollen. Sie haben noch nicht ,nein’ gesagt“, hoffen die „Jungbullen“ auf eine Teilnahme der Scheeßeler beim Stapelwettbewerb anlässlich des 126. Wiefelsteder Schützenfestes. Die „Jungbullen“ wollen dann natürlich auch wieder dabei sein.