Wiefelstede /Rotenburg Nun ist es amtlich: Die „Jung-bullen“ des Wiefelsteder Schützenvereins haben einen Weltrekord aufgestellt. Ort des Handelns war Rotenburg (Wümme) am 26. Mai, als im Rahmen der Handwerkermesse „Rowdinale“ die siebte Deutsche Meisterschaft im horizontalen Bierkistenstapeln über die Bühne ging (NWZ berichtete). Der Werkstattclub aus Scheeßel war bisher mit einer Leistung von 62 Bierkisten im Buch der Rekorde verzeichnet. Die neue Eintragung wird nun mit 72 Kisten für die „Jungbullen“ vorgenommen, die damit auch Deutsche Meister wurden. Den Titel holten: Jan Marken-Schön, Hannes Schön, Julian Büüsker, Lennart von Nida und Jan-Marek Meyer.

„Es ist kaum zu glauben, was die fünf Burschen da zustande gebracht haben. Damit hatten weder wir als Veranstalter noch die anderen Teilnehmer gerechnet, aber es ist vor mehr als 400 Zeugen passiert“, schwärmt Heinz G. Gehnke, Erfinder der „Sportart“. Groß war dann auch die Freude in der Schützenhalle in Wiefelstede, als Gehnke die Urkunde hervorholte und den „Jungbullen“ überreichte.

Zusammen mit vier weiteren Mitgliedern des Stammtisches haben es sich die Rotenburger nicht nehmen lassen, die Urkunde über den Weltrekord persönlich zu überbringen. Gleichzeitig wurde die Einladung für die achte Auflage des Wettbewerbes am 7. Juni ausgesprochen. Da wollen dann auch die Sieger in der Damenklasse von diesem Jahr einen Weltrekordversuch starten. Immerhin hatten es die „Rosatas“ in Rotenburg auf 50, zuhause sogar auf 56 Kisten gebracht. Das kann also spannend werden, wenn der Startschuss nächstes Jahr fällt. Es gibt sogar schon zwei Wetten im Vorfeld. Der ausrichtende Stammtisch „Mistböcke“ wettet 100 Euro, dass die „Jungbullen“ nicht mehr als 72 Kisten in der Luft halten können, Wiefelstedes Schützenpräsident André Koch setzt, überzeugt vom Sieg seiner Jungs, den gleichen Betrag auf die „Jungbullen“.