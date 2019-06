Wiefelstede Nach einer für den SV Eintracht Wiefelstede mehr als durchwachsenen Fußballsaison will der Ammerländer Verein einen Neuanfang wagen. Die erste Mannschaft musste aus der Bezirksliga abstiegen, das zweite Team verpasste in der Kreisklasse den Klassenerhalt ebenfalls. Nun sollen mit neuem Personal die Strukturen geschaffen werden, um die Fußballsparte wieder in die Erfolgsspur zu leiten.

Nun sollen Dennis Wardenburg als Fußball-Spartenleiter und Mario Anderer in Personalunion als Sportlicher Leiter aller Erwachsenenteams und Trainer der ersten Männermannschaft den Verein wieder in sicheres Fahrwasser führen. „Diese Entscheidung haben wir allerdings nicht sportlich bedingt getroffen. Wir sehen die Entwicklung relativ entspannt und wollen mit diesen beiden Personalien klare Ansprechpartner im Verein schaffen“, erklärt der Wiefelsteder Vereinsvorsitzende Ralf Geerdes, der sich nun wieder stärker aus der Fußballsparte herausziehen möchte.

Kein Gerve-Nachfolger

Dem neuen Duo war wichtig, dass es keinen direkten Nachfolger für Wolfgang Gerve gibt, der sich as Teammanager vorrangig nur um die Belange der ersten Mannschaft gekümmert hatte. „Wir wollen neue Strukturen schaffen und die Fußballabteilung wieder stärker als Ganzes sehen. Wir wissen, dass wir damit einen langen Prozess in Gang treten“, sagt Wardenburg, der auf eine langfristige Lösung setzt, die den Verein auch in fünf bis zehn Jahren noch vorantreibt.

Erstmals sollen die Strukturen im Erwachsenenbereich wachsen, in Zukunft soll auch der Jugendbereich von den Veränderungen profitieren. „Wir können nicht alles auf einmal verändern. Die Strukturen müssen auch wachsen, wir haben jetzt erst einmal Zeit, auch um einige Dinge auszuprobieren, um zu gucken, was gut und was weniger gut läuft“, betont Wardenburg. Langfristig wolle man mit dem Fußball des SVE Wiefelstede wieder begeistern. „Am besten auch mit Spielern aus der Region“, fügte Wardenburg an. Dazu soll es im weiteren Verlauf die gleiche Spielphilosophie von der Jugend- bis in den Erwachsenenbereich geben, erklärt Wardenburg.

Klare Ansprechpartner

Im Hinblick auf die kommende Spielzeit sollen sich bereits die ersten Umstellungen, die man bereits seit Anfang des Jahres auf den Weg gebracht habe, bemerkbar machen, sagt Wardenburg. „Wir wollen es in Zukunft leichter machen, die Arbeit auf verschiedene Schultern zu verteilen. So hat jeder demnächst einen klaren Ansprechpartner im Verein“, erklärt Geerdes.