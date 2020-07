Tennis: Wiefelstede verliert bei Heimpremiere

Wiefelstede Ohne Punktgewinn endete die Heimpremiere der Tennisspielerinnen des SVE Wiefelstede in der diesjährigen Oberliga-Sommersaison. Die Ammerländerinnen mussten sich dem HTV Hannover III in einer Partie auf Augenhöhe am Ende knapp mit 3:6 geschlagen geben.

„Auch wenn wir nicht gewinnen konnten, war das aber ein guter Auftritt unserer jungen Mannschaft“, lobte Trainer Jens Kuhle sein Team. In einem Duell zweier junger Teams hatten die Gäste aus Hannover am Ende in die Nase knapp vorne. Auf die coronabedingt veränderten Abläufe beim Spieltag wollte Kuhle die Niederlage nicht schieben: „Wir haben uns mittlerweile an die Umstände gewöhnt und auf der Anlage alles gut organisiert. Im Spiel ist es dann nichts anderes als sonst.“

In den Einzeln fehlte den Gastgeberinnen auf den Positionen eins bis drei die Durchschlagskraft. Lara Stamereilers (0:6, 2:6) und Leonie Müller (1:6, 2:6) verloren glatt in zwei Sätzen, etwas knapper fiel die Pleite von Xenia Jeromin gegen Lillien Thieking (4:6, 5:7) aus. Joana Wiemers (6:0, 6:1) und Annika Niemeier (7:5, 6:2) hielten mit ihren Siegen die Hoffnung auf einen Punktgewinn des Heimteams noch am Leben. Nach dem 6:4, 6:3-Erfolg von Gästespielerin Finya Nöring gegen Jette Weigelt gingen die Hannoveranerin mit einem 4:2-Vorsprung in die Doppelduelle.

Dort waren die Ammerländerinnen noch einmal nah dran am möglichen Punktgewinn. Alle drei Wiefelsteder Doppel gingen mit 1:0 nach Sätzen in Führung. „Dann fehlt den jungen Spielerinnen noch die Erfahrung, um solche Spiele zuzumachen. Ein knapper 5:4-Sieg wäre noch drin gewesen“, sagt Kuhle.

Leonie Müller und Joana Wiemers (6:4, 6:7, 6:4) konnten noch einmal verkürzen. Xenia Jeromin/Jette Weigelt (6:1, 3:6, 2:6) und Lara Stamereilers/Elisa-Marie Haskamp (6:3, 2:6, 2:6) gaben ihre Partien nach Satzführung noch ab. „Am Ende war das aber nicht ganz so schlimm. Das war insgesamt eine Partie auf Augenhöhe. In dieser Saison wollen wir nicht so sehr auf die Ergebnisse, sondern eher auf die Entwicklung der einzelnen Spielerinnen schauen“, betont Kuhle.

Weiter geht es für die Ammerländerinnen, die derzeit mit einem Sieg und einer Niederlage auf dem vierten Tabellenplatz stehen, an diesem Sonntag mit einer Auswärtspartie beim TSC Göttingen. Um 9 Uhr beginnt das Duell auf der Tennisanlage an der Calsowstraße in Göttingen beim Tabellenzweiten.