Wildenloh Erstmals seit drei Jahren hat der SVE Wildenloh wieder den Wildenloher Budenzauber ausgerichtet. Und das Fußballturnier für die Jüngsten war gleich ein Erfolg.

„Bei einem reibungslosen Verlauf wurden den Zuschauern viele spannende und tolle Spiele innerhalb der jeweiligen Wettbewerbe geboten“, freute sich Wildenlohs Pressesprecher Frank Bornkessel. „Schön zu beobachten waren wie immer auch die leuchtenden Augen der Teilnehmer über die erhaltenen Medaillen und Pokale. Vor allem die erstmalig im Jugendbereich mit gemischten Mannschaften ausgetragenen Turniere kamen bei den teilnehmenden Mannschaften hervorragend an und fanden auch bei den zahlreichen Zuschauern großen Zuspruch.“ Dabei spielte die jeweils höhere Altersklasse der Mädchen gegen die jeweils niedrigere Altersklasse der Jungen.

Das erste Turnier am Samstagmorgen gewann die G 1 der SG Friedrichsfehn/Petersfehn souverän vor Schwarz-Weiß Oldenburg. Dritter wurden die E-Mädchen des SVE Wildenloh. Im Finale der E-Teams standen sich dann die befreundeten Mannschaften von Wildenloh und TuS Augustfehn gegenüber. Den einzigen Treffer des Tages erzielte Augustfehn in buchstäblich letzter Sekunde. Den dritten Platz holte sich die SG Friedrichsfehn/Petersfehn.

Am Sonntagmorgen stand das Turnier der F-Jungen und E-Mädchen an. Am Ende trennte hier nur die Tordifferenz die ersten drei Teams vom VfL Stenum, SW Oldenburg (beide Jungenteam) und der JSG Gemeinde Hinte (Mädchenteam) voneinander.

Das letzte Turnier konnten schließlich die D-Jungen des Delmenhorster TB gewinnen. Dahinter landeten die C-Mädchen von Hansa Schwanewede und SVE Wildenloh.