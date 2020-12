Leonie Pander holt zwei Siege

Wüsting /Ammerland Auch beim zweiten Turnierwochenende der „Urban classx“-Wettkampfserie starteten einige Ammerländer Pferdesportler beim RV Holle-Wüsting (Landkreis Oldenburg) durch. Mit zwei Siegen war Leonie Pander von der TG Bad Zwischenahn die erfolgreichste Ammerländer Medaillensammlerin. Sie gewann die Springprüfung der Klasse M* auf Zeelena in 56,94 Sekunden und sicherte sich auch auf Cantara in der Punktespringprüfung der Klasse L den Sieg (65 Punkte/44,14 Sekunden). Hinzu kam ein zweiter Platz in der 2. Abteilung der gleichen Prüfung. Pander beendete die Prüfung mit 65 Punkten und 48,54 Sekunden.

Ganz oben auf dem Siegerpodest platzierten sich auch zwei Reiterinnen des Ammerländer Reitclubs. Mareike Weise und Quinto gewannen die 2. Abteilung der Springpferdeprüfung der Klasse A** (8.4). Ihr Teamkamerad Patrick Meyn auf Call me Cash landete mit einer Wertung von 8.2 auf Rang drei. Platz eins sicherte sich Silke Funk auf San Fidelio in der Stilspringprüfung der Klasse A* mit einer Wertung von 8.5. Über weitere gute Platzierungen freuten sich Mareike Weise auf Quinto vom Ammerländer RC (Springprüfung Klasse L, Platz fünf, 8.3) und Thorsten Pander auf Plot Green von der TG Bad Zwischenahn (Springprüfungen der Klasse S*, Plätze vier und sieben, 65,83 und 77,07 Sekunden).

Bis Ende des Jahres sind bereits in jeder Woche – in der Regel viertägig von Donnerstag bis Sonntag – Turniere geplant, die unter der Flagge des RV Holle-Wüsting stattfinden. „Mit unserem Konzept halten wir die Option offen, die Turnierserie bis April 2021 zu verlängern“, sagt Helmut Urban aus dem Organisationsteam. Weiter geht es mit den nächsten Springprüfungen bereits von Donnerstag bis Sonntag.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen