Meer wird zur Kinderstube

Die hohen Temperaturen am Dienstag haben zahlreiche Menschen an und auf das Zwischenahner Meer getrieben. Der See ist in diesen Tagen aber nicht nur für Menschen ein beliebter Spielplatz – überall in den Uferbereichen tummeln sich in diesen Tagen Wasservögel wie Enten oder Blesshühner mit ihrem Nachwuchs. Weitgehend unbeeindruckt von Spaziergängern und Booten erkunden die jungen Wasservögel ihren Lebensraum.

BILD:

