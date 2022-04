Tödlicher Unfall in Westerstede: Polizei sucht weiter nach Zeugen

Moorburg Nach dem tödlichen Verkehrsunfall vom Dienstag, 19. April, an der Leerer Straße in Westerstede/Moorburg, sucht die Polizei weiter nach Zeugen. Ein Fußgänger hatte gegen 3.15 Uhr in Höhe des Hem-Autohofes die Fahrbahn überquert und war von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Er starb noch an der Unfallstelle. Die Polizei Westerstede bittet unter Tel. 04488/8330 um Hinweise von Verkehrsteilnehmern, die im fraglichen Zeitraum im Bereich der Unfallstelle waren und denen Besonderheiten aufgefallen sind.

Der Blaulichtblog für den Nordwesten