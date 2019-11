Mützchen für Babys

Über 125 Baby-Mützchen, gestrickt von Ute Peters, Silvia Schmertmann, Frauke Wefer, Heidi Müller, Britta Fahnster und Emmi Paulsen durfte sich jetzt die Geburtsstation der Ammerland-Klinik in Westerstede freuen. Das Krankenhaus wird von den sechs Frauen – die zwischen Wiefelstede und Nordenham verteilt wohnen – seit diesem Jahr unterstützt, zuvor sind Hunderte Mützchen schon an die Krankenhäuser in Esenshamm und Varel gegangen. Lohn gibt es für die „Fleißigen Hände“ reichlich: die Herzlichkeit auf den Stationen und die vielen tollen Fotos, die Eltern von ihrem Nachwuchs mit Mützchen schicken, samt lieber Worte. Von den jungen Eltern kommen immer mal wieder auch kleine Bestellungen: ein etwas größeres Mützchen zur Taufe etwa.

