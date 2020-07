Neowise strahlt über dem Meer

Einen wirklich seltenen Besucher hat Hobbyfotograf Frank Schwarting aus Bad Zwischenahn über dem Zwischenahner Meer festgehalten. Komet Neowise zieht derzeit seine Bahn am Nachthimmel. Schwarting hat in Bad Zwischenahn in der Nacht zu Sonntag seine Nachtruhe geopfert, um den Kometen, der nur alle 5000 bis 7000 Jahre in Erdnähe zu sehen ist, aufzunehmen. Diese spektakuläre Aufnahme ist ihm beim Strandpark gelungen und er hat sie der NWZ zur Verfügung gestellt. Noch bis zum 25. Juli kann der Komet am Morgenhimmel in der Dämmerung zu sehen sein. BILD:

