Neuer Style für 27 Beete im Park

Der Sommer kehrt im Park der Gärten in Bad Zwischenahn ein: 12 000 Pflanzen in 90 Arten kommen dort in die Erde – und zwar in einem Blumenband. Das umfasst 27 Beete mit einer Fläche von 1700 Quadratmetern. Jedes der einzelnen Beete wird individuell nach Pflanzplänen des gärtnerischen Leiters des Parks, Björn Ehsen, von Gärtnerinnen gestaltet. Darunter finden sich Knöteriche sowie rotlaubige Bananen, aber auch Dahlie, Eisenkraut oder Löwenmäulchen. BILD:

