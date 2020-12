Nikolaus rollt mit Traktor vor

Der Nikolaus mit Trecker und Anhänger: Damit den Kleinen auch in Corona-Zeiten eine Überraschung gemacht werden kann, hatte sich die Landjugend Westerloy am Nikolaustag etwas Besonderes ausgedacht. Sie belud einen Anhänger mit Präsenten und spannte einen kleinen Traktor davor. Damit ging es dann am Sonntagvormittag durch den Ort. Es wurden verschiedene Stationen angesteuert und die Eltern standen mit ihrem Nachwuchs Schlange BILD:

